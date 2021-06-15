Стартап с белорусскими корнями Synder привлек $2 миллиона

Венчурный фонд TMT Investments выступил лид-инвестором в late seed раунде финансирования в стартап Synder – приложение для смарт-бухгалтерии и мультиканальных продаж для бизнесов в сфере электронной торговли. Сумма раунда составила $2 млн.

Synder – это SaaS-продукт, позволяющий автоматизировать бухгалтерский учет, а также корректно связать продажи из разных источников в одну экосистему. Детальная синхронизация позволяет отслеживать продажи по продуктам, клиентам и географии, генерировать необходимые отчеты с четкой картиной продаж и затрат бизнеса, а также открывает возможности для предпринимателей автоматизировать бэк-офис процессы и сократить операционные расходы.

В 2020 г. Synder синхронизировал объем транзакций эквивалентный $1 млрд для нескольких тысяч компаний.

Михаил Астрейко, CEO компании, сказал: «Мы живем во времена, когда один источник продаж, будь то онлайн или офлайн, является большим риском для стабильного развития бизнеса в сфере коммерции. Взрывной рост популярности таких платформ как Shopify, Amazon, Etsy, Ecwid является отличным тому подтверждением. Диверсификация каналов, способов оплаты и географий, поставила бизнес перед новым вызовом – как агрегировать свой складской и бухгалтерский учет в одном месте – собирать пазлы из excel каждый день или использовать автоматизированное онлайн решение. Мы предлагаем последнее и верим, что Synder сделает сложное простым».

Команда гибко подходит к трендам рынка, непрерывно добавляя новые интеграции с площадками электронной торговли и платежными системами, и поддерживает более 20 самых популярных платформ, среди которых Shopify, Amazon, WooCommerce, Ecwid, Etsy, Stripe, PayPal, Square и другие.

Synder, основанный в 2019 г., входит в число самых рейтинговых онлайн-приложений на рынке, собирая многочисленные положительных отзывы от пользователей на платформах QuickBooks App Store, Capterra, g2, Trustpilot, Shopify App Store. Головной офис компании базируется в Сан-Франциско. Осенью 2020 г. компания привлекла ангельские инвестиции от Smart Partnership Capital.

Создатели Synder, выходцы из Белоруссии Михаил Астрейко (CEO) и Илья Кисель (COO), более 15 лет работают в сферах ИТ-индустрии и электронной торговли.

Артем Инютин, сооснователь и управляющий партнер венчурного фонда TMT Investments, сказал: «Автоматизация бухгалтерии – очень нужный тренд, набирающий все новые обороты. Команде Synder удалось создать прекрасный продукт для электронной коммерции. И мы рады поддержать эту отличную команду в новом раунде, цель которого – усилить экспансию на рынке».

Это 75 сделка венчурного фонда TMT Investments, учредителями которого являются основатели РБК – Герман Каплун, Артем Инютин, Александр Моргульчик.