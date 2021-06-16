GPMD переходит на платформу «Яндекса»

GPMD, продавец видеорекламы в Рунете, перешёл на технологическую платформу «Яндекса» ADFOX. Она позволяет управлять показами рекламы, собирать статистику и оценивать эффективность рекламных кампаний. Управление рекламой остаётся на стороне GPMD, как и все обязательства селлера перед рекламодателями.

ADFOX работает со всеми видами рекламы, разрешает загружать и хранить мультиформатное видео. Таргетинги по полу, возрасту и доходу работают в ADFOX на основе технологии «Крипта», которая определяет характеристики пользователей по поведению в сети. Это обеспечивает точное попадание в целевую аудиторию: алгоритм относит людей к той или иной группе, если они демонстрируют свойственное этой аудитории поведение и потребительские привычки. При этом Крипта анализирует обезличенные данные.

Рекламодатели GPMD смогут использовать также специальные таргетинги по интересам, созданные на основе Крипты. В ADFOX доступны аудиторные сегменты по наиболее востребованным у рекламодателей тематикам: «Домашние животные», «Красота и здоровье», «Семья и дети», «Еда и напитки», «Авто» и другие. С их помощью можно охватить именно ту аудиторию, которая нужна, и оптимизировать стоимость контакта с пользователем.

«Нашей целью был бесшовный переход с сохранением всех возможностей предыдущего решения. Кроме того, мы одними из первых будем использовать поведенческие таргетинги на основе обезличенных данных Крипты, что открывает новые возможности для рекламодателей. Мы нацелены на долгосрочное партнёрство и уверены в позитивном клиентском опыте и в качестве, которое будет соответствовать бизнес-потребностям компании и рекламодателей», — говорит Татьяна Матвеева, генеральный директор GPMD.

«Мы рады, что GPMD выбрал платформу Яндекса. Мы видим в селлере сильного партнёра и надеемся на долгосрочное и перспективное сотрудничество. Думаю, это принесёт пользу всем рекламодателям, которые размещают видеорекламу через наших партнёров. В медийной рекламе ADFOX уже становится основным отраслевым решением. Надеюсь, что в видеорекламе ситуация будет развиваться похожим образом», — говорит Дмитрий Качмар, коммерческий директор «Яндекса».