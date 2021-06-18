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Пользователи «Битрикс24» смогут принимать платежи в WhatsApp

Пользователи «Битрикс24» получили возможность принимать платежи в WhatsApp. Теперь предприниматели могут принимать платежи прямо из мессенджера, даже если у них нет сайта. Менеджер сразу в CRM сгенерирует ссылку на оплату и отправит ее покупателю

Если у клиента есть аккаунт в WhatsApp, ссылка на оплату придет сразу в чат, в котором можно решить любой вопрос. Если этот мессенджер не установлен, CRM отправит ссылку по SMS. После оплаты покупатель увидит статус заказа и сможет скачать чек.

Оплату в WhatsApp можно принимать через все самые популярные сервисы для приема платежей: Apple Pay, Google Pay, «Сбербанк онлайн», форма для оплаты картой. Также у клиента есть возможность заплатить наличными или банковской картой при получении товара.

«CRM.Оплата» поддерживает самые популярные онлайн-кассы: «Штрих-М», «Эвотор», «Атол», «Юкаssа», «Робокасса».

Сергей Кулешов, эксперт сервиса «Битрикс24», сказал: «С каждым годом все больше компаний ведут бизнес не только с помощью интернет-магазинов. Многие продают свои товары в соцсетях и мессенджерах, но им тяжело легально принимать платежи. С помощью нашего нового инструмента предприниматели решат эту проблему. Мы первые в мире сделали оплату частью CRM. И подключить ее можно всего за 1 день».

Дмитрий Степанов

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