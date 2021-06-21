Без бумаг в ближайший пункт выдачи заказов: вернуть товар в «Яндекс.маркет» стало проще

Если что-то из купленного на «Яндекс.маркете» не устроило, для возврата больше не нужно распечатывать заявление и тратиться на доставку. Маркетплейс бесплатно примет товар в пункте выдачи и вернет деньги через несколько дней.

Опрос «Яндекс.маркета» показал, что простота возвратов — это важный фактор при принятии решения о покупке. Почти половина респондентов (40%) хотели бы покупать в онлайне, но их останавливают возможные трудности, если товар не подойдет.

Возвраты без бумажного заявления принимают пункты выдачи заказов с логотипом «Яндекс.маркета». Всего у сервиса больше 1500 таких точек в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. Через эти пункты можно вернуть товар весом до 30 кг и суммой размеров до 150 см (длиной, шириной, высотой).

«Яндекс.маркет» возвращает деньги за покупку сразу после ее прибытия на склад маркетплейса — обычно на это уходит не больше 10 дней. Если с товаром все в порядке, но он просто не понравился или не подошел, его можно вернуть в течение 7 дней со дня получения. Для бракованных или поврежденных товаров возможность возврата действует на протяжении всего их срока годности или гарантии. Но если это техника либо другой сложный товар, срок возврата ограничивается 15 днями — например, это касается ноутбуков и цифровых фотоаппаратов.

Оформление возврата происходит полностью в онлайне. Нужно на «Яндекс.маркете» зайти в «Мои заказы» и нажать кнопку «Вернуть товар» рядом с соответствующей покупкой. Дальше сервис сам подсказывает наиболее распространенные причины возвратов — на выбор: товар с недостатками, не подошел, доставили не то. Еще маркетплейс просит приложить фотографии товара и добавить своими словами, что именно в нем не устраивает. После этого нужно выбрать на карте подходящий пункт выдачи со значком «Маркета». Сервис пришлет по смс и электронной почте номер возврата — достаточно будет привезти товар в пункт выдачи и назвать этот номер, а все остальное сделает менеджер.

Оформить возврат можно на сайте или в приложении «Яндекс.маркета». При этом сервис по-прежнему принимает назад покупки и другими способами — например, через пункты выдачи заказов PickPoint.