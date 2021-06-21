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ИТМО разработал телеграм-помощника для абитуриентов

Университет ИТМО запустил телеграм-бот, где реальные студенты и выпускники расскажут абитуриентам все об обучении в ИТМО. На своем примере они ответят на вопросы о том, как гармонично совмещать учебу с работой и хобби, покажут фрагменты из своей студенческой жизни, а также помогут будущим студентам быстро найти ответы на интересующие вопросы о поступлении.

Чат-бот «ИТМО чееек» — это не просто сборник «ответов на часто задаваемые вопросы», а погружение в жизнь реальных студентов. С помощью него можно пообщаться с одним из четырех героев и узнать, как проходят занятия, какие внеучебные активности есть в университете, а также как выглядят лаборатории, коворкинги и столовые.

Персонажи телеграм-бота — реальные люди. Клим Гаврилов — студент факультета программной инженерии и компьютерной техники, изучает промышленный дизайн, а еще он победитель автогонок FIA Motorsport Games. Ландыш Фатхутдинова — аспирант физического факультета, занимается синтезом частиц карбоната кальция для таргетной доставки лекарств и строит карьеру в науке. Мария Ванджурак учится на факультете биотехнологий, а еще руководит клубом «ИТМО.Панчлайн», организует университетские мероприятия, снимает тик-токи и раскрывает свои таланты в сценическом искусстве. Наконец, Александр Шорохов заканчивает учебу на факультете технологического менеджмента и инноваций по направлению подготовки «Инноватика», стажируется в компании «Кока-Кола ЭйчбиСи» и активно занимается музыкой в «Рок-клубе» ИТМО.

Чат-бот «ИТМО чееек» создан в рамках приемной кампании-2021.

Эльяс Касми

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