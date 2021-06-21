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Metro появился на AliExpress Россия

AliExpress Россия, Metro и SaveTime запустили официальный магазин торговой сети через сервис «Есть!». Это специальный раздел в приложении AliExpress для продажи продуктов питания, товаров первой необходимости, детского питания и товаров для животных с доставкой день в день, а также для бронирования лекарств.

Со дня запуска пользователям будет доступен весь ассортимент Metro (за исключением негабаритного товара). Это продукты питания, товары для дома и дачи, электроника и техника, автотовары, товары для ремонта и зоотовары. Всего у пользователей будет выбор из более чем 26 тыс. товаров, которые разделены на 31 категорию.

Покупателям не нужно будет платить за доставку. Заказ привезут день в день в течение 3–4 часов после его оформления. Также можно выбрать необходимый интервал времени для доставки. Минимальная сумма заказа — от 1000 руб. Доставка осуществляется компанией Savetime курьерами на авто. Пользователь сможет выбрать товары из ассортимента ближайшего магазина, из которого будет осуществляться доставка.

На первом этапе экспресс-доставку товаров из торгового центра Metro в сервисе «Есть!» уже могут заказать жители Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. В ближайшее время возможность появится в Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Челябинске, Самаре, Омске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Краснодаре, Перми, Уфе и Воронеже. В дальнейшем планируется запуск доставки еще в 31 городе, всего в декабре 2021 г. воспользоваться дистанционным заказом продуктов смогут жители 46 регионов.

Эльяс Касми

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