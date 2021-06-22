Каждый третий страховой случай по каско от «АльфаСтрахование» урегулируется онлайн

Доля страховых случаев по каско, заявляемых через приложение «АльфаСтрахование Мобайл», за два года выросла почти в два раза. Если в 2019 г. так урегулировалось 17–20% происшествий, то в 2021 г. доля достигла почти 35%.

По данным экспертов «АльфаСтрахование», в 2020 г. в пиковые месяцы пандемии (апрель-май) доля заявленных онлайн убытков по каско достигала 43%. В 2021 г., согласно ежемесячной статистике, не менее 30% от всех заявок на урегулирование убытков от клиентов с полисами каско поступало через приложение.

Заявление о страховом случае по каско в «АльфаСтрахование Мобайл» готовится за несколько минут. Достаточно выбрать свой полис каско из списка, заполнить форму заявления об убытке и отправить фото повреждений. Заявка моментально передается на рассмотрение специалистам страховой компании. После этого клиент получает push-уведомление с номером убытка, а представители компании оперативно согласуют станцию технического обслуживания для ремонта авто. Адрес СТОА и время записи будут также отправлены пользователю приложения push-уведомлением.

«Сегодня практически каждое третье ДТП клиенты «АльфаСтрахование» с полисом каско оформляют онлайн – всего в пару кликов. Акцент нашей компании на цифровизацию сделал этот процесс максимально безопасным, это стало особенно актуально во время карантинных ограничений в 2020 г. Если, например, в феврале 2019 г. через «АльфаСтрахование Мобайл» оформлялось менее 18% страховых случаев по каско, то в мае 2021 г. доля превысила 34%. Мы будем и дальше совершенствовать механизмы онлайн-страхования и стремиться сделать этот процесс еще более удобным», – говорит Александр Харагезов, директор департамента страховых выплат «АльфаСтрахование».