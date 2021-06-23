«Яндекс.справочник» станет частью «Яндекс.бизнеса»

В ближайшее время «Яндекс.справочник» и «Яндекс.бизнес» объединятся. Пользователям станет удобнее обновлять информацию об организациях и управлять рекламой — им больше не придется переключаться между личными кабинетами. Название останется одно — «Яндекс.бизнес». Все возможности Справочника сохранятся.

«“Яндекс.бизнес” и “Справочник” работают в тесной связке. Например, организации, которые которые активно обновляют информацию о себе, получают больше внимания пользователей и повышают эффективность рекламного трафика. Поэтому мы объединяем управление рекламой и данными организаций под единым брендом, чтобы предпринимателям было проще взаимодействовать с клиентами и “Яндексом”: от создания карточки организации до продвижения на наших площадках», — сказал Роман Чернин, руководитель сервисов для малого бизнеса Яндекса.

«Яндекс.справочник» — место, где бизнес управляет информацией о себе: обновляет контакты, отвечает на отзывы, указывает дополнительные параметры. Информация из «Справочника» отображается в «Картах», «Поиске» и других сервисах «Яндекса». Так людям легче найти и выбрать нужное место. Привычный вид «Справочника» пока не изменился, так как сервисы объединяются постепенно.

«Яндекс.бизнес» — сервис для предпринимателей, который помогает привлекать клиентов и упрощает размещение рекламы в интернете. Основа сервиса — Рекламная подписка, с которой можно автоматически запустить рекламную кампанию в интернете и на площадках «Яндекса»: в «Поиске», «Картах», «Услугах», «Дзене», а также на более чем 40 тыс. сайтов Рекламной сети.

Сейчас Рекламной подпиской пользуется больше 40 тысяч бизнесов из разных сфер: салоны красоты, автомастерские, рестораны, коворкинги. «Яндекс.бизнес» помогает им привлекать клиентов, чтобы предприниматели не тратили время и силы на изучение тонкостей рекламы в интернете.