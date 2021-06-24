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В myTarget App Marketplace появился сервис для создания персонализированных видеороликов от videoMixer

На витрине внешних приложений рекламной платформы myTarget (myTarget App Marketplace) появился сервис для оптимизации видеокреативов от videoMixer. С его помощью можно автоматически создавать необходимое количество персонализированных видеороликов для продвижения на платформе, что позволит еще быстрее и проще запускать рекламные кампании.

Сервис позволяет адаптировать под интересы, демографические характеристики и геолокацию целевых пользователей разные элементы роликов: тексты, озвучку, карточки товаров и цены. Таким образом, рекламодатель может персонализировать коммуникацию с разными сегментами целевой аудитории.

Для создания видео необходимо ввести название кампании, ее цели, бюджет и даты проведения. В сервисе доступно два вида целей: branding и performance. Первый вариант предполагает высокие охваты и работу на медийные показатели (узнаваемость рекламы, знание бренда и т.д.), второй – оптимизацию performance-метрик (CPL, CPA, ROAS).

Кроме того, рекламодателю доступно четыре типа видеоролика на выбор. Можно создать новый ролик из нескольких кадров или персонализировать уже существующую видеорекламу бренда. При наличии нужно загрузить материалы для настройки видео: брендбук с логотипами и шрифтами, общий ролик компании, файл с описанием товаров. Если для ролика нужна озвучка, с помощью сервиса можно заказать единый формат или уникальную дорожку для каждого видео.

Эльяс Касми

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