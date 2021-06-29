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Чаты на HeadHunter ускорят коммуникации между работодателями и соискателями

На HeadHunter появился новый функционал — чаты между соискателями и работодателями. Теперь кандидаты и рекрутеры могут общаться в привычном интерфейсе мессенджера, а диалоговое окно открывается сразу после отклика на вакансию с сопроводительным письмом. Новый функционал HeadHunter доступен на мобильной и десктопной версии сайта и позволяет быть на связи, не переключаясь на другие мессенджеры, сокращая время до первого контакта с кандидатом.

Согласно опросам HeadHunter, больше 40% соискателей ожидают ответ от работодателя только в течение 2-3 дней. После этого они теряют интерес к вакансии. В профессиональных сферах, где на сотрудников высокий спрос, а решение о выходе на работу принимается быстро, время ожидания будет еще меньше. Чтобы не упустить кандидатов, важно связываться с ними максимально быстро. Для этого на HeadHunter запустили чаты с соискателями.

Начать диалог может как представитель работодателя, так и соискатель при отклике на вакансию с сопроводительным письмом или при получении приглашения на собеседование. Как только рекрутер написал кандидату, он получит push-уведомление о сообщении в мобильном приложении. Больше не нужно опасаться, что сообщение попадет в спам, как это часто бывает, если писать незнакомым контактам, или потеряется в потоке личных переписок. Также это отличная возможность связаться с теми соискателями, кто не указал номер телефона в резюме — они получат уведомление в приложении. На июнь 2021 г. приложение для соискателей было скачано более 30 млн раз.

В чате работодателю видна фотография соискателя, ссылка на резюме и информация, на какую вакансию пришел отклик. Вся переписка с соискателем находится в одном интерфейсе, а не в многочисленных мессенджерах. Все чаты можно отфильтровать: общаться только по одной вакансии, посмотреть всех кандидатов на любом из этапов воронки, посмотреть только непрочитанные или активные — те, где есть сообщения от участников чата. При закрытии чата информация не исчезнет, и все общение продублируется в откликах.

Как и в любом современном мессенджере, в чатах на HeadHunter предусмотрено, чтобы пользователь мог отредактировать или удалить сообщение даже после его отправки. Поэтому, если кто-то из участников беседы случайно опечатался или ошибся, есть шанс быстро все исправить.

«Скорость ответа кандидату становится критическим показателем в подборе. Если вы не проконтактировали с соискателем сегодня, то завтра его могут нанять ваши конкуренты. Мы понимаем, насколько сложно работать в таком темпе, и выпускаем функции, которые сокращают время до контакта с соискателем и повышают вашу производительность. Уже сейчас на HeadHunter есть возможность организовать онлайн-собеседования в Microsoft Teams в пару кликов, отправить автоматическое напоминание соискателям о собеседовании в приложении, возможность писать в разные мессенджеры прямо с сайта и многое другое. Чаты с соискателями на HeadHunter — это хорошая возможность заинтересовать кандидата вашей вакансией. Продумайте стратегию общения в чате, тональность, список вопросов и действуйте. Чаты более быстрые и менее формальные, чем привычная переписка в откликах, а значит, это отличная возможность «продать» вакансию», - сказал Максим Мясников, продакт-менеджер HeadHunter.

«Для большинства соискателей мессенджеры давно стали привычным местом для личного общения и решения рабочих вопросов. Коммуникации через электронную почту, напротив, теряют в популярности и воспринимаются, прежде всего, как канал получения информации, не подходящий для бесед и оперативного решения вопросов. С помощью чатов на HeadHunter мы создали единое пространство коммуникаций соискателей и работодателей, которое значительно ускорит процесс найма и сократит время поиска и выхода на работу, что особенно важно для представителей массовых профессий, в которых зачастую не требуется формальное резюме», - отметил Максим Тарасов, руководитель мобильного направления HeadHunter.

У работодателей есть возможность отключить функционал переписки с кандидатами в чатах, для этого достаточно выбрать соответствующую опцию на этапе размещения или редактирования вакансии.

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