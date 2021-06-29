Debex, международный онлайн-аукцион по продаже просроченных долгов, начинает работу в Юго-Восточной Азии

Debex, онлайн-аукцион, позволяющий юридическим лицам продавать и покупать просроченные долговые обязательства, приступил к операционной деятельности на Филиппинах. Первым успешно проданным лотом стал долговой портфель компании Robocash с общей суммой задолженности в 1,7 млрд песо.

«Рынок просроченных долговых обязательств на Филиппинах только начинает свое развитие: несмотря на регулярное повышение уровня закредитованности населения, количество профессиональных покупателей долгов невелико, а законодательная база находится лишь на стадии формирования. Но, несмотря на это, мы уверены, что в ближайшие 3-5 лет рынок покажет резкий прирост. Debex может стать рыночным стандартом и ключевой компанией по продаже просроченной задолженности в регионе. Формат онлайн-аукциона, где можно быстро и прозрачно продать или купить долги, интересен как местным банкам, так и коллекторам. Впервые коллекторы могут покупать портфели, на 100% соответствующие их профилю и ключевым критериям, что, конечно же, увеличивает ликвидность всего массива долговых реестров, с которым работает коллектор. До конца года мы планируем провести порядка 15 аукционов с общей суммой долга до 300 млн долларов», - отметил Саша Данилов, генеральный директор Debex.

По оценке Debex, общий объем рынка просроченной задолженности в стране составляет порядка $4 млрд, при этом его рост составляет 20-30% в год.

Ключевое преимущество Debex – быстрая, выгодная и комфортная продажа долговых реестров, выставляемых банками и другими финансовыми организациями. Покупатели – коллекторские агентства, до начала торгов могут детально познакомиться с лотом, чтобы оценить, насколько он подходит под профиль деятельности агентства. Сами торги длятся один час, побеждает тот покупатель, который предложит максимальную цену.

На сегодняшний день, помимо России, Debex работает в четырех странах (США, Испания, Мексика, Филиппины). Компания планирует до конца 2021 г. получать не менее 25% выручки от международного бизнеса.

«Популярность онлайн-продажи долговых реестров связана, прежде всего, с высокой скоростью и прозрачностью каждой сделки. Теперь для продавца нет необходимости самостоятельно искать покупателя, объединять долги в большие портфели, чтобы снизить трудозатраты, и вести переговоры, которые могут затянуться. Мы продали портфель сразу на первых торгах», - сказал Дмитрий Виноградов, руководитель направления коллекшн Robocash.