В звонках «Вконтакте» появится демонстрация экрана в разрешении 4К

«Вконтакте» анонсировала новую функцию для обмена контентом во время групповых видеозвонков: пользователи смогут демонстрировать экран в разрешении 4К. Так участники звонка смогут увидеть материалы, которые им представляют, в максимально высоком качестве. Это особенно актуально во время пандемии, когда люди по возможности сокращают число социальных контактов, но при этом хотят с комфортом проводить рабочие или личные встречи.

Функция демонстрации экрана в разрешении 4К предоставляется пользователям бесплатно. Сейчас она уже доступна в приложении для iOS, а затем появится на остальных платформах и во всех продуктах Mail.ru Group, которые используют технологии единых звонков. Максимальное качество так называемого скриншаринга будет ограничено только возможностями устройства пользователя.

Групповые звонки «Вконтакте» объединяют до 128 человек. Демонстрация экрана в сверхвысоком разрешении поможет их участникам обсуждать рабочие проекты, презентовать отчеты руководству, партнерам и клиентам. Функция полезна и для образовательных онлайн-мероприятий: материал легче объяснять наглядно. Кроме того, с совместным просмотром экрана участники звонка могут показывать фото и видео друзьям прямо во время разговора.

«Демонстрировать экран в групповых звонках «Вконтакте» можно с 2020 г.: с этой функцией общение становится более предметным и живым. С тех пор мы работали над тем, чтобы предоставить участникам звонков изображение сверхвысокой четкости во время демонстрации. Об этом нас просили и пользователи, и коллеги: мы сами используем звонки «Вконтакте» для работы и знаем, насколько важно, чтобы все иллюстрации, графики и числа можно было различить. Добиться цели команде помогли собственные разработки. В их основе — нестандартная технология адаптации видео по частоте кадров без снижения качества изображения», - отметил Александр Тоболь, технический директор «Вконтакте» и единой платформы звонков Mail.ru Group.

В сентябре 2020 г. «Вконтакте» запустила групповые видеозвонки на 128 человек для совместной учебы, работы и досуга, а в мае 2021 г. анонсировала запуск на 2048 участников одновременно. Ежемесячно пользователи «Вконтакте» совершают свыше 150 млн видеозвонков.

В звонках «Вконтакте» бесплатно представлены все привычные функции платных корпоративных сервисов для видеоконференций и даже больше: нет ограничений по длительности разговора, присоединиться к звонку можно по ссылке с приглашением — даже без профиля в соцсети. Также доступны демонстрация экрана, запись и трансляция звонка. Пользоваться сервисом можно на любом устройстве — смартфоне или ноутбуке.

Кроме того, в звонках «Вконтакте» работает интеллектуальное шумоподавление. Участники онлайн-встречи будут слышать друг друга, даже когда соседи внезапно затеяли ремонт или вокруг гудит улица и носятся машины. Для тишины «в зале» администратор может выключить микрофоны у всех участников и выбрать, смогут ли они включить их обратно. Если участник захочет высказаться или задать вопрос, он сможет написать в чате или «поднять руку».