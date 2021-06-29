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«Яндекс.объявления» выяснили, какую работу ищут студенты и выпускники

Сервис «Яндекс.объявления» изучил востребованные вакансии среди выпускников и студентов — россиян от 18 до 24 лет. Оказалось, большинство молодых людей интересуется позицией менеджера по продажам — 28%, а самая популярная сфера — ИТ.

На втором месте среди востребованных вакансий — работа продавцом-консультантом — такие объявления искали 21% молодых людей. Следующей по популярности, но с заметным отрывом от первых двух стала работа курьера — на нее обратили внимание 4,8% соискателей.

В список объявлений, которые заинтересовали студентов и выпускников, попали и такие специальности, как наборщик текстов — 5,8%, фрилансер в сфере маркетинга и PR — 5,2%, упаковщик — 4,8% и комплектовщик заказов — 3,5%.

Опрос, который провели «Яндекс.объявления», показал, что 41% респондентов считают комфортный уровень зарплаты самым важным требованием при выборе работы. Вторую строчку заняли сразу два фактора: возможность работать удаленно и карьерный рост — по 12%. Для 8,4% молодых людей важное условие при выборе работы — интересные задачи.

Чуть больше трети опрошенных — 36% — признались, что на данном этапе рассчитывают на заработок в 20–30 тыс. руб. Почти столько же — 35% — хотели бы найти работу с ежемесячной зарплатой от 31 до 50 тыс. руб.

Выбирая сферу, большинство молодых людей проголосовало за ИТ — 14%. Далее по популярности следуют: искусство, развлечения и масс-медиа — 13%.

«Яндекс.объявления» — сервис «Яндекса», с помощью которого можно купить, продать, обменять или отдать даром почти все что угодно, а еще разместить вакансию или резюме. Сервис начал свою работу 1 декабря 2020 г.

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