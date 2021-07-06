«Лаборатория Касперского»: люди стали более осторожными при поиске пары в интернете

«Лаборатория Касперского» провела опрос среди пользователей сервисов для онлайн-знакомств и выяснила, что 28% россиян готовы встретиться лично только при условии, что новый знакомый привит или имеет антитела к коронавирусу.

Пандемия внесла свои коррективы: люди стали более осторожными в том, что касается поиска пары в интернете. Если до 2020 г. онлайн-знакомства не приводили к личным встречам только у каждого четвёртого (24%), то теперь общение остаётся виртуальным у почти половины (45%) пользователей дейтинговых сервисов.

Люди избегают «живых» свиданий не только из-за ограничений и страха заразиться. Их беспокоит и другое. Каждый пятый (19%) не чувствует себя в безопасности при первой встрече лицом к лицу с человеком из сети. Это вполне объяснимо: 64% боятся, что новый знакомый или знакомая окажется не тем, за кого он или она себя выдаёт. Около трети (35%) опасаются подвергнуться преследованию как в цифровом, так и в реальном мире. Люди пытаются снизить эти риски. Так, большинство (63%), прежде чем встречаться вживую, хотят сначала пообщаться по видеосвязи или хотя бы просто поговорить по телефону.

«Вынужденная изоляция привела к росту популярности сервисов для онлайн-знакомств и к появлению новых трендов. Мы напоминаем о том, что следует оберегать свою приватность в сети, не выкладывать слишком много информации о себе и тщательно обдумывать, какими данными вы готовы поделиться с малознакомым человеком. Злоумышленники умеют комбинировать данные, которые собирают из открытых источников и могут использовать их для фишинга или откровенного мошенничества», — отметила Мария Наместникова, руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского».

Эксперты компании рекомендуют владельцам аккаунтов в сервисах для онлайн-знакомств: не делиться фотографиями, на которых указано место работы или проживания либо другие приватные данные; в начале общения использовать мессенджер, встроенный в сервис. Не давать свой номер телефона сразу и не торопиться переносить общение в сторонний мессенджер; не переходить по подозрительным ссылкам от малознакомых людей; использовать защитное решение, которое обезопасит от попытки перейти по фишинговой ссылке или скачать заражённый файл, например, Kaspersky Security Cloud.