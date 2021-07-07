Количество безбумажных операций с доменами выросло в 10 раз за 3 года: статистика REG.RU

Крупнейший хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU публикует статистику по количеству безбумажных операций с доменами — услуга позволяет совершать важные действия с доменными именами онлайн. За последние 3 года число операций увеличилось в 10 раз.

В 2015 году совершено 4300 безбумажных операций с доменами, в 2020 — уже 170600. Так, за последние 3 года количество таких операций выросло в 10 раз.

Основной рост количества безбумажных операций начался в 2018 году. Тогда услуга активно продвигалась в рамках снижения бумажного документооборота. В 2020 году высокий спрос был связан с пандемией коронавируса: несмотря на многие ограничения люди могли свободно продолжать работы, связанные с передачей или продажей доменов.

Данные за 2021 год указаны по состоянию на июнь

Всего с момента запуска услуги клиенты провели 431150 операций с доменами.

Подключив услугу, можно без посещения офиса:

сменить администратора домена в зонах .RU, .SU, .РФ;

перенести домен в зоне .SU от REG.RU к другому регистратору;

провести сделку по продаже доменного имени .RU, .SU, .РФ в Магазине доменов.

Безбумажные операции с доменами в первую очередь будут полезны тем, кто работает с большим количеством доменных имён, например, домейнерам, предпринимателям, у которых несколько проектов. Также безбумажные операции удобны гражданам иностранных государств и тем, кто физически находится далеко от офисов компании — им больше не нужно будет заверять документы у нотариуса при каждой операции, а затем отправлять почтой или курьерской службой, где не исключены сбои в доставке.

Услуга безбумажных операций с доменами безопасна:

email и номер телефона, которые указываются при оформлении, затем нигде не отображаются;

сотрудники взаимодействуют с данными клиентов лишь на этапе оформления, в дальнейшем все операции, где необходимы персональные данные, клиенты выполняют самостоятельно;

перед подключением услуги или после можно настроить двухфакторную аутентификацию, что повысит безопасность аккаунта.

Для активации услуги достаточно заполнить заявление и передать его REG.RU удобным способом: отправить почтой или принести в офис. Если у клиента есть квалифицированная электронная подпись, то можно отправить заявление через службу поддержки. Документ подписывается один раз, затем можно управлять доменом через специальную форму на сайте или Личный кабинет. Опция бессрочна и не требует специального продления.

«‎Безбумажные операции с доменами — это услуга будущего: она значительно упрощает основные действия с доменными именами, и именно поэтому клиенты активируют её всё чаще. Особенно актуальны безбумажные операции стали во время пандемии коронавируса, когда передвижение и многие офлайн-действия были ограничены. Ещё важные преимущества в том, что услуга бесплатна, бессрочна и безопасна», — отмечает Алексей Королюк, генеральный директор хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU.

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имён №1 в России (по данным StatOnline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещённых сайтов в .RU и .РФ). Компания работает с 2006 года и в мае 2021 года отметила своё 15-летие. Сегодня обслуживает более 3300000 доменов и предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, SSL, почты, VPS, аренды физических серверов. В 2012 году REG.RU стал аккредитованным ICANN регистратором. Офисы REG.RU расположены в 30 городах России и СНГ.

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