ВТБ запустил онлайн-погашение ипотеки средствами маткапитала

Клиенты ВТБ получили возможность распорядиться материнским капиталом для погашения ипотеки в онлайн-формате. Подать заявление теперь можно без посещения отделения.

Чтобы подать заявление о погашении части ипотеки за счет материнского капитала, клиентам ВТБ теперь достаточно оформить предварительно заполненное заявление в разделе «Государственные услуги» в интернет-версии «ВТБ онлайн». Банк направит его в Пенсионный фонд РФ для перечисления материнской выплаты в счет погашения кредита. За счет подключения СМЭВ весь процесс с момента подачи заявки до зачисления материнского капитала сокращается вдвое и теперь составит менее двух недель. До конца лета сервис станет доступен в мобильном версии приложении «ВТБ онлайн».

Новая система будет особенно удобна в тех случаях, когда материнский капитал поступает на счет матери, а ипотека зарегистрирована на отца ребенка. Даже в такой ситуации визита в офис не требуется, если оба супруга являются клиентами ВТБ. Статус оформленного заявления также можно будет отслеживать в «ВТБ онлайн» в режиме реального времени.

«Получение социальных выплат в нашей стране становится все более доступным для населения. Теперь по многим из них не требуется самостоятельно собирать пакет справок и подавать письменное заявление в госорганы. Получение сертификата по материнскому капиталу – яркий пример цифровизации этого процесса. Сообщение о возможности воспользоваться им приходит родителям проактивно на портал госуслуг после рождения ребенка. Распорядиться средствами можно через обращение напрямую в банк, а теперь – еще и оформив его непосредственно в мобильном приложении, без визита в отделение. Таким образом, вопрос получения средств маткапитала будет для родителей значительно упрощен», – сказал Алексей Скляр, заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации.

«Стратегической задачей ВТБ является цифровизация наиболее востребованных услуг со стороны населения. Именно поэтому мы первым из банков переводим процесс получения средств маткапитала для погашения ипотеки полностью в онлайн-формат. Семейная ипотека в России сейчас получает дополнительный импульс за счет расширения госпрограммы. Мы считаем это направление крайне перспективным и уже сегодня готовы предложить новый сервис всем нашим клиентам. Конечно, особенно актуальным он будет для молодых матерей, которым зачастую некогда лишний раз прийти в офис банка лично», – сказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.