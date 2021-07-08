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«Яндекс.маркет» и «Яндекс.доставка» запустили экспресс-доставку в новых регионах

«Яндекс.маркет» и «Яндекс.доставка» запустили экспресс-доставку еще в четырех городах — Краснодаре, Челябинске, Нижнем Новгороде и Новосибирске. До сих пор эта возможность действовала только в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Ростове-на-Дону. Жители городов, в которых есть «Маркет Express», могут получать покупки из маркетплейса за 1–2 часа.

Заказать товары с экспресс-доставкой можно на сайте и в приложении «Яндекс.маркета». Для этого нужно зайти в раздел «Экспресс», выбрать товар, указать имя и адрес получателя, а потом оплатить покупку. Цена экспресс-доставки зависит от региона и наличия подписки «Яндекс плюс» и начинается от 99 руб.

Запуск «Маркет Express» в новых регионах поможет местным магазинам увеличить продажи на «Яндекс.маркете». В одном только июне число заказов с экспресс-доставкой выросло на маркетплейсе на 82% в сравнении с маем, а обороты магазинов, которые пользуются этой возможностью, увеличились за такой же период в среднем на 20%. Например, у онлайн-гипермаркета «Ого!» в июне 40% продаж на «Маркете» пришлось на заказы с экспресс-доставкой.

Подключиться к «Маркет Express» продавцы могут в любом из девяти регионов, где уже работает такая доставка. Скоро она появится и в других городах — Воронеже, Самаре, Перми, Уфе, Волгограде, Красноярске, Омске. Магазины из этих регионов могут заранее настроить экспресс-доставку и подготовить ассортимент для нее.

Чтобы быстро развозить товары из «Яндекс.маркета», продавцу нужно зарегистрироваться на сервисе и выбрать модель продаж с хранением товаров у себя и доставкой силами маркетплейса (FBS). Затем — загрузить каталог товаров и указать склад, откуда партнеры «Яндекс.доставки» будут забирать покупки.

«Яндекс.маркет» запустил экспресс-доставку в конце марта 2021 г. Сейчас заказать и получить за 1–2 часа можно больше 250 тыс. товаров.

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