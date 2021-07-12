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Facebook Marketplace теперь доступен в России

Facebook объявляет о том, что Marketplace стал доступен пользователям Facebook в России. Marketplace – это удобная площадка, где люди могут находить, покупать и продавать товары друг другу. Чтобы воспользоваться функцией, достаточно просто нажать на значок Marketplace, чтобы просто изучить товары, найти и купить необходимое или продать то, что уже не нужно.

Marketplace позволяет найти новые и подержанные товары, например, одежду, мебель, велосипеды и многое другое. Вы можете искать конкретные товары или просматривать категории продуктов. Можно также использовать фильтры для настройки местоположения, цены и других параметров при покупке. С помощью Marketplace продавать вещи людям в вашем районе станет проще, и вы сможете и общаться с ними через Messenger.

Комментируя запуск функции, региональный директор Facebook, Instagram и Messenger в России Анна-Мария Тренева отметила: «Мы очень рады запустить Marketplace в России. Мы знаем, что многие уже используют наши платформы для поиска и обмена товарами. Marketplace станет для людей удобной площадкой, где можно будет легко найти новые товары, купить то, что необходимо, или продать то, что вам больше не нужно».

Как ответственно подойти к покупке и продаже на Facebook Marketplace. Следуйте правилам размещения товаров: Предметы, продукты или услуги, продаваемые на Facebook, должны соответствовать Стандартам сообщества, а также Правилам торговли. Продавцы и торговцы несут ответственность за соблюдение всех применимых законов и правил.

Будьте уверены в покупке: Используйте наличные, наложенный платеж или переводы между физическими лицами. Если вы решили платить электронным способом, используя банковский перевод или платежные системы, избегайте платежных ссылок и заходите непосредственно на сайт оплаты. Помните, что личные чеки или данные банковских переводов могут быть поддельными.

Личные встречи: если вы встречаетесь, убедитесь, что это происходит в общественном месте. Если вы встречаетесь у кого-нибудь дома, подумайте о том, чтобы взять еще одного человека с собой или рассказать семье и знакомым о своих планах. Не торопитесь и тщательно проверьте товар перед тем, как принимать окончательное решение о покупке.

Владимир Бахур

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