МТС разогнала сеть LTE до 1,4 Гбит/с

МТС и Ericsson объявили об успешном тестировании на сети LTE в Уфе агрегации пяти несущих частот с суммарной шириной полосы 75 Мгц. По итогам тестов достигнута скорость передачи данных до 1,4 Гбит/с на коммерческой сети четвертого поколения.

Стандарт LTE Advanced позволяет агрегировать до семи несущих с общей шириной спектра до 140 МГц и наиболее полно использовать доступный спектр для обеспечения пиковых скоростей передачи данных вплоть до 2 Гбит/c. Агрегация демонстрирует потенциал сети МТС четвертого поколения после рефарминга диапазонов GSM 1800 МГц и UMTS 2100 МГц.

«Наша стратегия модернизации действующих сетей LTE направлена на внедрение новейших технологий, обеспечивающих нашим абонентам высокие скорости доступа и емкость сети для предоставления современных цифровых сервисов. Проведенный тест доказывает, что в преддверии первых запусков 5G еще не полностью исчерпан потенциал сетей четвертого поколения – на их базе мы можем строить гигабитные сети 5G-ready, используя весь доступный в Башкирии частотный спектр», — отметил директор МТС в Башкирии Егор Фисюк.

Высокие скорости достигнуты в центре Уфы за счет агрегации пяти несущих частот B1 (FDD2100 МГц), 2хB3 (FDD 1800 МГц), B7 (FDD2500 МГц) и B38 (TDD2600 МГц) с использованием режима MIMO 4x4 и модуляции 256QAM в каждой полосе. Тесты проводились на базе оборудования Ericsson Radio System (Baseband 5216) с использованием FTP сервера (TCP/UDP), приложения Iperf (TCP/UDP и смартфона iPhone 12 Pro Max.