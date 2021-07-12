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«Яндекс» запустил новую технологию прогноза погоды

«Яндекс» запустил Meteum 2.0 — новую технологию прогноза погоды на основе машинного обучения. По заявлению представителей компании, это первая в мире технология метеопрогноза, алгоритмы которой обучаются не только на данных приборов и метеостанций, но и на сообщениях пользователей. В итоге краткосрочный прогноз осадков на «Яндекс.погоде» стал на 20% точнее.

Каждый день пользователи присылают больше миллиона сообщений об осадках, а иногда и больше двух миллионов. Эти данные помогли улучшить краткосрочный прогноз осадков по всей стране, а особенно на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, где нет метеорологических радаров. Посмотреть краткосрочный прогноз можно на карте осадков. Она показывает, как будет развиваться ситуация в ближайшие два часа. Пользователь может взглянуть на карту и решить, когда лучше погулять с собакой или, скажем, сбегать в магазин.

Отправить сообщение об осадках легко через приложения «Яндекс» или «Яндекс.погода» — это можно сделать в один клик. Такие сообщения «Яндекс» отмечает зонтиками на карте осадков. И чем больше сообщений присылают пользователи, тем надёжнее прогноз.

Прогноз погоды на неделю тоже стал точнее по сравнению с первой версией Meteum. Теперь используется не три, а пять различных моделей прогноза, в том числе своя собственная. К ним добавили также данные спутниковых снимков и радаров. Информация обрабатывается с помощью модели машинного обучения на базе CatBoost и нейронных сетей. Она позволяет учитывать не только скорость ветра, температуру воздуха и другие погодные параметры, но и дополнительные факторы — например, удалённость от водоёма или высоту солнца над горизонтом.

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