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«Яндекс» запустил универсальные обогащенные ответы

«Яндекс» добавил в поиск универсальные обогащённые ответы. Их универсальность в том, что они позволяют в одном блоке увидеть информацию с разных сайтов и перейти к любому из них в один клик. Такие ответы появляются, например, по запросам про фильмы, отели и авиабилеты.

Универсальные обогащённые ответы показывают информацию сразу из нескольких источников. Например, по запросу «авиабилеты в Сочи» «Яндекс» покажет рейсы разных авиакомпаний — с ценой и расписанием. Человек сможет быстрее решить свою задачу, а компании, предлагающие товар или услугу, — привлечь клиентов.

«Яндекс» развивает технологии обогащённых ответов уже более 20 лет. Сейчас в поиске Яндекса уже больше 20 видов таких ответов, они формируются на основе данных десятков тысяч сайтов и более чем миллиона компаний. Часть из них создаются автоматически, для других нужны данные партнёров.

«Сегодня люди переходят от поиска страниц в интернете к поиску конкретного предложения товара или услуги. Мы видим свою задачу в том, чтобы развивать универсальный поиск, который будет находить все предложения в интернете и представлять результаты в удобном для пользователя виде. Универсальные ответы — это одна из форм реализации такого поиска. И мы открыты для всех, кто хочет обогащать поисковую выдачу вместе с нами», — говорит Максим Загребин, руководитель поисковых продуктов.

Интегрировать свой сервис в универсальные обогащённые ответы может любая компания. Это бесплатно, необходимо только выполнить определённые требования. Они описаны в условиях подключения, которые можно найти рядом с обогащённым ответом. Например, более 600 кинотеатров уже показываются в обогащенном ответе киноафиши, и более 53 тысяч сайтов подключены к ответу с отелями.

Для компаний, заинтересованных в более плотной интеграции, есть также формат партнерского обогащённого ответа. Он позволяет показывать в результатах поиска полезную информацию с конкретного сайта. Сейчас «Яндекс» тестирует этот формат с рядом компаний, в том числе с HeadHunter.

Владимир Бахур

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