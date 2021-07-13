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«Лаборатория Касперского»: больше 30% россиян готовы доверить выбор пары продвинутым технологиям

По данным нового опроса «Лаборатории Касперского», когда речь идёт о дейтинговых приложениях, 39% россиян доверяют алгоритмам машинного обучения в вопросах выбора пары. Больше половины считают, что технологии отлично справляются и полностью учитывают их предпочтения (52%), и что сервисы для онлайн-знакомств в целом облегчают процесс поиска подходящей пары (55%). Определённая часть респондентов (39%) готова встретиться лично только с теми, кого им подобрали алгоритмы таких сервисов.

Тем не менее 56% не уверены, что технологии могут учесть всю сложность факторов, влияющих на возникновение интереса у людей друг к другу. А 40% считают поиск пары по алгоритмам неестественным, лишающим знакомства и отношения между людьми человечности (dehumanizing).

«Наш опрос показал, что многие с энтузиазмом воспринимают появление в дейтинговых приложениях технологий машинного обучения и считают, что с ними искать подходящего человека стало гораздо проще. Но помимо преимуществ и возможностей, которые открывают такие сервисы, есть и риски, связанные с их использованием. Мы напоминаем о необходимости сохранять бдительность и исходить из того, что никогда нельзя знать наверняка, кто находится по ту сторону экрана», — сказала Мария Наместникова, руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского».

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