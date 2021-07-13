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Система Mindsphere помогла объединить свыше 50 газозаправочных станций Totalenergies

Siemens Digital Industries Software объявила о том, что подразделение Gas Mobility компании Totalenergies выбрало систему промышленного интернета вещей Mindsphere от «Сименс» для сбора и анализа эксплуатационных данных сети автомобильных газозаправочных станций. В рамках стратегии полной цифровизации Totalenergies Gas Mobility за первый год уже подключило к системе свыше 50 газозаправочных станций в Нидерландах, Бельгии и Франции. Тем самым она стремится снизить затраты за счет дистанционного контроля работы оборудования и оптимизации графиков технического обслуживания.

Определяющим аргументом в пользу платформы Mindsphere, входящие в пакет программных продуктов и услуг Xcelerator, стали ее широкие возможности по координации и предоставлению цифровых сервисов, а также высокий уровень информационной безопасности, гибкости при работе с данными и эффективной масштабируемости.

«В соответствии с принятой в подразделении Totalenergies экологической программой Climate Ambition мы, как и все общество в целом, должны к 2050 г. достигнуть нулевых выбросов парниковых газов. Одновременно Totalenergies Gas Mobility ставит своей целью дальнейшее расширение сети газозаправочных станций в Европе — до 450 к 2025 г. Это позволит нам сохранить ведущие позиции на рынке газового топлива в регионе, — сказал Джон Уилсон (John Wilson), вице-президент подразделения Totalenergies Gas Mobility. — Решение от «Сименс» на основе технологии интернета вещей повысят уровень обслуживания владельцев заправочных станций и местных филиалов Totalenergies в разных странах мира. Новая система обеспечит полный контроль за работой оборудования и расходами на техническое обслуживание, а также снизит общую стоимость владения».

«Компания «Сименс» — наш важнейший партнер по воплощению в жизнь стратегии цифровизации, — отметил Болдвин Уэстербеек (Baldewijn Westerbeek), руководитель по цифровым технологиям подразделения Totalenergies Gas Mobility. — Наша задача — помочь другим филиалам Totalenergies по всему миру в расширении поставок сжатого и сжиженного природного газа, и водорода. Этим видам альтернативного топлива требуется более сложное заправочное оборудование. Теперь оно используется под строгим контролем решения Mindsphere от «Сименс». Ежегодно с подключенных к системе станций в полностью защищенную облачную базу данных будут заноситься миллиарды значений параметров. Анализ этих данных позволит определить типовые сценарии эксплуатации оборудования и выявлять возможные проблемы еще до их возникновения».

Потребность в цифровизации усилили и реалии, связанные с пандемией и мерами социального дистанцирования. Подразделение Totalenergies Gas Mobility в полной мере воспользовалось открытостью системы Mindsphere и богатым выбором ее стандартных функций, чтобы быстро масштабировать проект и получить отличные результаты уже в первый год его реализации. Оно на практике убедилось в том, что Mindsphere — одно из самых универсальных решений по сбору эксплуатационных данных с их дальнейшим преобразованием в ценную информацию, анализ которой помогает повысить качество обслуживания заказчиков и развивать новые модели ведения бизнеса.

«Компания «Сименс» помогает подразделению Totalenergies Gas Mobility досрочно достигать поставленных целей за счет универсального, защищенного и масштабируемого решения Mindsphere, — сказал Рэймонд Кок (Raymond Kok), старший вице-президент по облачным приложениям компании Siemens Digital Industries Software. — Мы очень рады видеть, насколько быстро в Totalenergies Gas Mobility удалось внедрить нашу систему поддержки интернета вещей, при этом удалось достичь максимально возможной экономии, а инвестиции в новое решение быстро окупились. Мы надеемся на дальнейшее успешное сотрудничество в ходе внедрения нашего пакета Xcelerator».

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