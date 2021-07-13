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«VK работа» позволит компаниям размещать вакансии в сообществах «Вконтакте»

С помощью сервиса «VK работа» компании могут размещать свои вакансии в группах по поиску работы и тематических сообществах «Вконтакте» и получать дополнительный охват для своих вакансий в рамках выбранного бюджета.

Ранее компании могли разместить свои вакансии непосредственно на сервисе «VK работа» и в соответствующих разделах по поиску работы во «Вконтакте» и «Одноклассниках». Также рекрутеру было доступно размещение объявления через биржу вакансий, которая позволяет публиковать вакансии вручную в конкретных группах про работу и тематических сообществах «Вконтакте». Теперь компания может сразу разместить свое объявление в сервисе и в его разделах «Вконтакте», а также получить дополнительный охват за счет дублирования объявления в группах про работу и тематических пабликах соцсети.

В личном кабинете сервиса в соцсети рекрутеру требуется только обозначить бюджет, в рамках которого будет размещаться вакансия. Алгоритмы сами подбирают подходящие группы по региону вакансии и среднему охвату сообщества. Кроме того, чтобы размещение было максимально эффективным, система учитывает охваты групп и активность их подписчиков. После рекрутер видит предполагаемое количество показов его вакансии и принимает решение о публикации.

«Интерес работодателей к использованию соцсетей для поиска сотрудников растет с каждым месяцем. С момента запуска биржи вакансий в марте этого года уже более 27 тыс. компаний разместили свои вакансии в сообществах «Вконтакте» с помощью нашего сервиса. Такая популярность отразилась и на нашей выручке. За последний квартал биржа принесла «VK работа» около 20% от всей выручки малого бизнеса», — сказала управляющий директор сервиса «VK работа» Алла Аршевская.

Кросспостинг доступен при размещении вакансии в мини-приложении «VK работа» во «Вконтакте». Также увеличить охват объявления можно, размещая его непосредственно в «работных» и тематических группах, которые подключили раздел «Работа», через кнопку «подать вакансию».

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