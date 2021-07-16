CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce
|

«Одноклассники» запустили реферальную программу в экосистемном маркетплейсе товаров

Социальная сеть «Одноклассники» запустила первую реферальную программу в совместном маркетплейсе товаров с «Aliexpress Россия». Пользователи смогут получать скидки за приглашение друзей на витрину маркетплейса и совершать выгодные покупки в сервисе «Товары» в ОК. Запуск станет следующим шагом в развитии совместного сервиса социальной коммерции ОК и Aliexpress и продуктов экосистемы VK.

Для того, чтобы стать участником реферальной программы, пользователю нужно отправить приглашение друзьям в личных сообщениях через сервис «Дружные скидки» – попасть в него можно с главной страницы маркетплейса. Приглашение в программу можно дополнить своим текстом и отправить неограниченному количеству друзей в личных сообщениях. После того как 10 друзей перейдут по ссылке, пользователь получит собственный уникальный реферальный промокод и сможет использовать его до завершения акции.

Реферальная программа повысит привлекательность покупки товаров Aliexpress в ОК для пользователей и поможет в расширении охватов для партнеров маркетплейса. Площадки рассчитывают заинтересовать онлайн-покупками более широкую аудиторию и увеличить частоту покупок товаров пользователями соцсети. Сервис работает на всех платформах: принять участие в программе можно и с компьютера, и с мобильного в приложениях ОК на iOS и Android.

Реферальная программа будет состоять из раундов: через некоторое время после завершения раунда будет открываться новый. Каждый раунд «Дружных скидок» — новый промокод на скидку. Размер скидки и минимальная сумма заказа могут меняться. Например, при сумме промокода на 399 руб. пользователю нужно совершить заказ на сумму не менее 400 руб. В одном раунде можно получить только один промокод, но участвовать можно в каждом раунде программы.

В конце 2020 г. ОК перезапустили собственный маркетплейс совместно с «Aliexpress Россия». Пользователи соцсети получили возможность совершать покупки из каталога с более чем 100 млн товаров. Сервис нативно интегрирован во все механики соцсети: пользователь может совершить покупку не только в разделе с товарами, но и прямо из своей ленты новостей. Кроме того, маркетплейс ОК формирует персональную ленту товаров для всех пользователей, а покупатели могут делиться новыми товарами с друзьями и получать от них ценные рекомендации.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Яндекс» создал автоматический перевод видеороликов на русский язык. Аналогов в мире нет

Nvidia прекратит продажи топовых видеокарт из-за обвала криптовалют. Она боится их падения в цене

Market.CNews подготовил обзор ключевых параметров выбора глобального облачного провайдера

Mail.ru заплатила больше миллиарда за разработчика мобильных игр

Конференция CNews «Облачные технологии 2021» состоится 16 сентября

Ozon заставляет постоянных покупателей переплачивать, а новичкам делает мегаскидки

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Какие гаджеты взять в поход: советы ZOOM

Обзор беспроводной гарнитуры JBL LIVE FREE NC+ TWS

Как спрятать провода техники в квартире: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Раскрыта тайна исчезающего метана на Марсе

Роботы научились рыть землю — почему это прорыв в робототехнике

Как искусственный интеллект меняет будущее авиаперевозок
Показать еще