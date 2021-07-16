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В веб-студии YIS рассказали об особенностях разработки и типах сайтов

В веб-студии YIS рассказали об особенностях разработки и типах сайтов. Специалисты агентства также представили свои преимущества, описали возможности и поделились реализованными кейсами.

Какие типы сайтов создают в YIS

Тип сайта зависит от вида деятельности компании или персоны, он прямо связан со спецификой работы: торговля, информационные услуги, общая информация, презентация мероприятия или запуск акции, личный сайт или глобальный корпоративный ресурс с продвинутой многоуровневой коммуникацией между подразделениями.

Все возможные типы сайтов разрабатывают специалисты YIS. Сегодня это:

  • корпоративный сайт;
  • интернет-магазин;
  • лендинг;
  • одностраничный сайт-визитка;
  • личный сайт;
  • сайт с адаптацией под 1С - Битрикс.

Каждый продукт, который производит компания, проходит несколько этапов. На начальном этапе с клиентом согласовывают особенности дизайна, готовят скетчи страниц и прочие внешние атрибуты. Любой сайт ориентирован на пользователя и имеет удобный продуманный интерфейс.

yiswebstudio.jpg


Немаловажное значение имеет локация клиента. Так, создание сайтов в СПб должно учитывать SEO-оптимизацию именно этого региона, должно быть «заточено» под популярные поисковые системы. Комплекс мероприятий, который применяют в YIS, позволяет повышать прибыль e-commerce площадок в 1,5-4 раза.

Особенности разработки

Программисты агентства, а это команда из двенадцати профессионалов, пишут код на CMS системах Wordpress, Bitrix, Opencart, Modx. Их удобство в том, что клиенты после запуска своих ресурсов могут сами администрировать работу сайтов, дополнять или редактировать их содержимое.

Для создания ярких одностраничных сайтов с продуманным пользовательским интерфейсом в YIS применяют AngularJS и Vue JS — удобные JavaScript-фреймворки с открытым исходным кодом.

Разработка ведется на языках JS, PHP, JSON, SQL запросы, Python, а верстка — на HTML5, CSS3.

На верстке CSS стоит остановиться подробнее, потому что от нее, а точнее, от расположения элементов на странице, во многом зависит удобство коммуникации пользователя с сайтом. Так, гибкие веб-макеты flex layout, которые применяют в YIS, позволяют идеально адаптировать содержимое страниц под дисплеи различных устройств. Сегодня это особенно важно, потому что все большую долю продаж в интернете занимают именно мобильные устройства, параметры экранов которых отличаются.

Создание веб-страниц под популярные браузеры возложено на сетки CSS grid layout — двухмерную сетку компоновки с массой возможностей.

Все продукты, которые разрабатывают специалисты YIS, тщательно тестируются: так клиент получает полностью готовый к применению сайт или приложение с высокой скоростью работы и продуманным интерфейсом.

Опыт: готовые кейсы

Кроме создания сайтов агентство занимается также их продвижением, SEO-оптимизацией, контекстной рекламой и SMM (продвижением в соцсетях). Вся эта информация с конкретными примерами подробно изложена на официальном сайте в разделе кейсы.

Так, в портфолио по разработке сайтов можно ознакомиться с реализованными проектами из сферы клининга, спорта, производства мебели, изучить готовый лендинг или блог.

Если интересен вопрос SEO-оптимизации готового сайта, то в соответствующем разделе данной категории подробно описаны проведенные мероприятия по продвижению клиентских страниц.

Сайт веб-студии YIS содержит большой объем полезной информации с описанием всех возможностей компании и работ, которые выполняют ее специалисты. Если есть конкретный вопрос, можно связаться с одним из менеджеров агентства по телефону или в чате. В настоящее время для тех, кто готов заказать услугу продвижения, действует бесплатная акция — бесплатный аудит сайта.

seosait-yis.ru

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