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«Вконтакте» представила возможность публиковать клипы от имени сообществ

«Вконтакте» тестирует формат коротких вертикальных роликов от имени сообществ. Первыми опробовать новую функцию смогут верифицированные группы и паблики с аудиторией свыше 500 тыс. Так, Государственный Дарвиновский музей уже рассказал о древнейшем ящере Скутозавтре, музыкант Тони Раут представил премьеру трека до официального релиза, а хоккейный клуб СКА опубликовал забавный клип со своим талисманом — Конём-Огнём. Со временем клипы «Вконтакте» появятся у всех, включая страницы брендов и магазинов, — для них обновление пока недоступно.

Снимая и публикуя клипы «Вконтакте», авторы сообществ могут не только воплощать свои творческие идеи, но и привлекать новую аудиторию. Подробнее о том, как получать больше охватов с помощью видео, можно узнать в статье группы «Вконтакте» для сообществ». Например, лучше помечать клипы хештегами и выпускать их с определённой периодичностью. Кроме того, рекомендуется снимать ролики в едином стиле и на тему, которая соответствует странице.

«Вконтакте» активно работает с сообществами: в прошлом году компания представила сразу несколько новых инструментов для монетизации. Среди них — VK Donut, с которым авторы могут зарабатывать на своём контенте через платные подписки, а также новая партнёрская программа, которая пришла на смену рекламной сети.

Клипы «Вконтакте» регулярно предлагают новые возможности для авторов. Так, в этом году на платформе появилась функция «Дуэты». С ней пользователи могут снимать свои версии любимых роликов и создавать креативный контент. В целом сервис коротких вертикальных видео непрерывно растёт: недавно количество ежедневных просмотров клипов достигло отметки в 300 млн, а ежедневная активная аудитория превысила 20 млн человек.

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