B2b-маркетплейс «на_полке» запустил автоподбор поставщиков

Сервис «на_полке», совместный проект «Сбера» и «Эвотора», предложил клиентам автоподбор поставщиков для экономии времени на поиск лучших предложений. По данным сервиса, один заказ в среднем включает 18 товарных наименований (SKU). В поисках минимальной цены пользователи сервиса выбирают товары у разных поставщиков. Однако если поставщиков слишком много, пользователям бывает сложно выполнить условие по минимальной стоимости заказа, которое есть у каждого поставщика. В результате часть пользователей бросает корзины и не совершает покупку. По данным «на_полке», 35% брошенных корзин содержат предложения от двух и более поставщиков.

Автоподбор поставщиков помогает решить эту проблему с помощью специальных алгоритмов. Клиенту достаточно сформировать корзину из необходимого количества товаров, а система подскажет, у кого лучше сделать заказ. Чаще всего автоподбор позволяет сократить количество поставщиков, но если позиций в корзине много, то может предложить разбить ее на несколько заказов, чтобы снизить итоговую стоимость.

Клиенты сервиса могут также использовать эту механику при подборе альтернативных поставщиков, если текущий поставщик по какой-то причине не может выполнить заказ.

«Функцией автоподбора поставщиков уже пользуются 2,5% клиентов b2b-маркетплейса «на_полке». По нашим данным, автоподбор помогает в среднем сэкономить 10% времени на поиск предложений на платформе и на 1% снизить стоимость товаров в корзине. С помощью нового функционала мы рассчитываем не только сократить количество брошенных корзин, но и повысить удовлетворенность наших покупателей», — отмечает директор по продукту b2b-маркетплейса «на_полке» Максим Опилкин.

Функция автоподбора поставщиков действует во всех регионах присутствия сервиса «на_полке»: Москве, Новосибирске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Уфе, Перми и Казани.