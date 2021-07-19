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Webinar Group выпускает on-premise решение экосистемы сервисов для онлайн-коммуникаций

Webinar Group объявляет о запуске on-premise решения. Платформы Webinar, We.Study и Webinar Meetings теперь доступны для локальной установки внутри организации в качестве серверного или «коробочного» решения. Собственная разработка компании ориентирована на использование крупнейшими отечественными компаниями и государственными структурами.

Сервисы экосистемы предназначены для проведения вебинаров, онлайн-конференций, встреч, совещаний и курсов. Они позволяют комплексно решать задачи организации: развивать навыки и повышать эффективность удаленной команды, монетизировать знания и увеличивать продажи, а также улучшать показатели партнерских продаж. «Облачные» версии продуктов уже используют более 8000 компаний, в том числе крупные игроки рынка: «Ренессанс Страхование», Avito, Х5 Group, «Газпром нефть», SAP, «1С-Битрикс», ВШЭ и многие другие.

Пилотные проекты по внедрению on-premise решения экосистемы уже проводят Банк ВТБ, Министерство финансов, системный интегратор CTI и другие компании.

«Чтобы полностью соответствовать требованиям информационной безопасности крупных компаний, мы перенесли возможности нашего SaaS-сервиса в on-premise решение», — комментирует Александр Альперн, CEO и основатель Webinar Group.

Формат on-premise представляет собой законченное решение для функциональных клиентов. Инструментарий всех сервисов компании в «коробочной» версии сохранен в полном объеме. Установка экосистемы на внутреннюю IT-инфраструктуру компании позволяет без сторонних провайдеров хранить и обновлять данные на собственных серверах, адаптировать функционал под потребности организации, а также помогает решать коммуникационные задачи различных подразделений: вовлекать участников в работу, обучение и непрерывное взаимодействие.

«Мы приложили много усилий, чтобы перенести все возможности и преимущества нашего SaaS-сервиса в «коробочную» версию и сделать процесс установки, обновления и поддержки максимально простым и быстрым. В основу решения легли Docker-контейнеры, которые позволяют поставлять среду для запуска приложения непосредственно вместе с самим приложением; обеспечивают простоту миграции на другие конфигурации и минимальное потребление ресурсов в отличие от VM. Наше on-premise решение предусматривает различные варианты вертикального и горизонтального масштабирования и разнообразные варианты конфигураций для построения сервисов с высочайшими требованиями к доступности вплоть до 100% SLA», — объясняет Михаил Насонов, технический директор Webinar Group.

On-premise решение можно приобрести через крупнейших российских поставщиков IT-решений и сервисов, среди них Softline, CTI, «Системный софт», КРОК, НЕОСОФТ и другие. Клиентам доступны годовые, трехлетние и бессрочные лицензии.

Дальнейшее развитие on-premise решения будет связано с упрощением администрирования и разработкам по соответствию различным корпоративным политикам.

Владимир Бахур

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