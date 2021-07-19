Wildberries запускает новую модель продаж электроники и бытовой техники

Wildberries расширяет сотрудничество с продавцами электроники и бытовой техники. Для этого онлайн-ритейлер запускает прямую доставку от продавцов, что позволит расширить ассортимент и начать сотрудничество с новыми селлерами.

Первым партнером, который будет самостоятельно доставлять покупателям товары сегмента электроники и бытовой техники, станет крупный российский интернет-магазин Holodilnik.ru.

На первом этапе сотрудничества ассортимент Holodilnik.ru будет включать 1500 SKU, а доставка осуществляться в Москве в пределах МКАД на следующий день. Позднее ассортимент Holodilnik.ru, представленный на крупннейшем российском маркетплейсе, будет увеличен в 10 раз, а география доставки расширена до всех регионов присутствия Holodilnik.ru, среди которых Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар, Нижний Новгород и многие другие.

«Новая модель доставки напрямую от продавцов позволит селлерам расширить размещаемый ассортимент на Wildberries, оптимизировать операционные издержки, а также сократить логистическое плечо между продавцом и покупателем, что ускорит сроки доставки», - прокомментировали в пресс-службе Wildberries.

«Магазин на протяжении многих лет развивал омниканальную модель бизнеса, уделяя особое внимание расширению своего присутствия на сторонних витринах, что открывает нам выход на новую аудиторию. До конца года мы намереваемся нарастить объемы продаж через Wildberries до 500 млн рублей — поясняет руководитель отдела по работе с партнерскими сетями Holodilnik.ru Алексей Хныков.

Сегмент электроники и бытовой техники является одним из наиболее динамично растущих на Wildberries, в том числе благодаря росту популярности дистанционной работы в стране. Оборот продавцов в этих категориях за 1 полугодие 2021 г. составил 28,6 млрд руб., а наиболее динамично растущей стала крупная бытовая техника, продажи которой увеличились на 893%.

Wildberries предложит продавцам, которые доставляют самостоятельно по новой модели, низкую торговую комиссию в размере 5%, а также самую большую базу лояльных покупателей, насчитывающую свыше 46 млн зарегистрированных пользователей.