«Дзен» запустил раздел с тематическими подборками интересного контента

В «Яндекс.дзене» появился новый раздел с подборками увлекательных и актуальных материалов. Его можно увидеть в приложении «Яндекс» для Android. «Интересное» поможет людям открывать для себя новых блогеров и находить в «Дзене» больше разнообразного контента. К примеру, в разделе можно будет почитать лонгриды о кинофестивалях, посмотреть короткие ролики от бьюти-блогеров и видеоинтервью с экспертами.

«Интересное» состоит из карточек с актуальным контентом, статьями и видео, объединенными общей темой, и подборок блогеров. Сейчас в «Интересном» можно почитать статьи и посмотреть вдохновляющие видео о путешествиях, еде и необычных увлечениях. Для создания подборок команда «Дзена» будет привлекать экспертов, партнеров и знаменитостей.

«Мы хотим сделать так, чтобы человеку в «Дзене» каждый день было интересно, — сказал Александр Соболь, директор платформы «Яндекс.дзен». — Если рекомендательная лента — это личное пространство, которое пользователь настраивает под себя, то «Интересное» — возможность для него добавить в свою ленту необычный контент и новых блогеров, о которых ранее не знал».

Попасть в раздел можно как с главного экрана приложения «Яндекс» для Android, так и из рекомендательной ленты «Дзена», перейдя в «Интересное» по одноименному табу. В ближайшие недели раздел станет доступен в приложении «Яндекс» для iOS, а до конца года — и на других мобильных и десктопных площадках «Дзена».