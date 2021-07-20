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Ozon откроет собственную робототехническую лабораторию в Иннополисе

В городе высоких технологий в Республике Татарстан команда инженеров Ozon будет работать над созданием новых решений для роботизации фулфилмент-центров и всех звеньев логистической цепочки поставок.

Руководителем лаборатории назначен Салимжан Гафуров, ранее возглавлявший лабораторию автономных транспортных средств центра технологий компонентов робототехники и мехатроники Университета Иннополис. Под его руководством команда из 40 инженеров будет работать над созданием решений для роботизации фулфилмент-центров и сортировочных хабов, робототехнических систем для эффективного хранения, обработки и доставки заказов, которые позволяют повысить продуктивность работы складов и снизить физическую нагрузку на персонал. Также решения коснутся и других этапов логистической цепи поставок, в том числе «последней мили».

«E-commerce невозможен без логистической инфраструктуры и технологических решений для ее эффективной работы. Сегодня у нас свыше 250 тыс. кв. м фулфилмент-площадей, более 50 сортировочных центров по всей стране, а число брендированных точек выдачи заказов превысило 12 тыс. В среднесрочной перспективе фулфилмент-площади Ozon вырастут до 1 млн кв. м, а мощности сортировочных хабов и последней мили увеличатся в разы. Собственные разработки в сфере роботизации логистики позволят в перспективе сделать работу цепи поставок гораздо эффективнее и задать стандарты для всего рынка e-commerce. Сейчас в нашей лаборатории уже почти 40 инженеров-робототехников, и по мере развития команда будет расширяться», — сказал Антон Степаненко, технический директор Ozon.

Лаборатория Ozon расположится на территории особой экономической зоны Иннополис и подала заявку на получение статуса партнера ОЭЗ. Помимо этого, совместно с Университетом Иннополис лаборатория робототехники Ozon планирует запускать инициативы для развития науки и высоких технологий.

«Татарстан является инвестиционно-привлекательным регионом для федеральных онлайн-игроков, которые развивают здесь свои логистические хабы. Мы приветствуем принятие компанией Ozon решения об открытии центра разработки в Иннополисе, где возможно не только прирасти командой крутых специалистов, в том числе выпускников Университета Иннополис, но и организовать тестирование своих технологических решений. Со своей стороны, готовы оказать всестороннюю поддержку для эффективной работы нового центра», — отметил Роман Шайхутдинов, заместитель премьер-министра Республики Татарстан.

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