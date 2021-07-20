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В России появилось приложение для продаж в рассрочку

Сервис рассрочек «Всегда.Да» запустил первое на рынке приложение для продавцов, в котором можно быстро и удобно оформить рассрочку на товар или услугу в одном из банков-партнеров сервиса. Помощь кредитного специалиста или специальное обучение не потребуется, весь процесс занимает около 3 минут.

Приложение подходит для магазинов в сфере бытовой и потребительской электроники, связи, одежды, мебели, строительных материалов, а также других сегментов, где востребована рассрочка. Его могут использовать как действующие партнеры Всегда.Да (более 77 тыс. по всей России, включая федеральные торговые сети RBT.ru, Hoff, «Шатура» и т.д.), так и другие торговые организации, в частности малый и средний бизнес. Чтобы подключиться, магазину достаточно зарегистироваться через личный кабинет.

Через приложение продавец оформляет рассрочку на товар в одном из банков-партнеров Всегда.Да – Банке «Ренессанс Кредит», Банке Хоум Кредит, Совкомбанке, Кредит Европа Банке, Тинькофф, МТС Банке, Kviku, МКК «Купи не копи», МФК «Т-финанс» и других. Все банки рассматривают одну заявку, поэтому заполнять ее отдельно для каждого не нужно. Взаиморасчеты с банками и документооборот Всегда.Да берет на себя.

«С появлением такого приложения рассрочку смогут себе позволить даже маленькие магазины, где работают один-два продавца. Они установят приложение на свой смартфон, авторизуются и будут оформлять покупки в рассрочку. Мы подсчитали, что внедрение кредитования повышает средний чек примерно на 20%, а оборот – больше чем на треть (35%). Кроме того, с приложением нет необходимости нанимать дополнительный персонал и вкладываться в организацию рабочих мест – то есть нет затрат на выдачи», – говорит Олег Гарифуллин, генеральный директор сервиса «Всегда.Да».

Интерфейс приложения интуитивно понятный. Чтобы оформить заявку, достаточно добавить информацию о товаре и заполнить паспортные данные покупателя – вручную или сфотографировав документ. После этого продавец отправляет покупателю ссылку на анкету для дальнейшего заполнения, чтобы он мог сам ввести деликатную информацию, не сообщая ее продавцу.

Покупатель открывает ссылку в браузере своего смартфона или в официальном приложении Всегда.Да для оплаты кредитов, если оно установлено. Далее вводит сведения о трудойстройстве и доходе, отправляет анкету в банки. В течение минуты на экране отображаются решения. Можно сравнить условия кредитования, выбрать наиболее подходящее предложение и подписать договор по SMS или от руки.

Перед подтверждением покупки отображается вся информация по заказу – стоимость товара или услуги, период рассрочки, а также перечень и стоимость дополнительных услуг – страхования или SMS-информирования. Чтобы выбрать ту или иную услугу, или же отказаться от нее, достаточно коснуться чекбокса напротив.

Также у продавца есть альтернативные способы оформления заявки – самостоятельно или с помощью колл-центра.

Владимир Бахур

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