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Почта России предлагает специальные условия по наложенным платежам для интернет-магазинов

Почта России проводит акцию для интернет-магазинов, которые доставляют товары в почтовые отделения с возможностью оплаты банковской картой при получении посылки. До 31 августа 2021 г. ставка комиссии для eCom-продавцов за безналичную оплату наложенных платежей составляет от 1% в зависимости от объема транзакций.

Наложенный платеж – удобный способ оплаты, который позволяет покупателям расплачиваться за товары из интернет-магазинов при получении посылки. Стоимость покупки Почта России перечисляет на счет отправителя с помощью почтового перевода. За перевод компания взимает комиссию в соответствии с действующими тарифами.

Предложение Почты России для интернет-магазинов одно из самых выгодных на рынке: комиссия компании по наложенным платежам в 2 раза ниже среднерыночных значений, а также ниже ставок эквайринга сторонних банков при оплате товаров на сайте продавца.

Безналичная оплата наложенного платежа в почтовых отделениях появилась в конце 2020 г. За это время клиенты Почты оплатили банковскими картами 2,5 млн посылок. Сниженная комиссия на транзакции стала очередной мерой поддержки интернет-магазинов и продавцов. Чтобы упростить для малого и среднего бизнеса процесс подключения к своим услугам Почта в 2020 г. запустила сервис электронной оферты. На сегодняшний день по ней подключилось более 13 000 компаний.

Для поддержки экспортеров почтовый оператор снизил тарифы на доставку в страны ЕАЭС – Армению, Казахстан и Киргизию. Также Почта выстраивает систему, при которой ближайшая точка отправки или получения посылки находится не более чем в 10 минутах пешком от клиента. Для корпоративных клиентов компания запустила самую крупную в России сеть drop-off пунктов – свыше 5000 точек. Для удобства покупателей интернет-магазинов Почта развивает собственную сеть почтоматов и подключает партнерские пункты выдачи заказов. В ближайших планах почтового оператора установить почтоматы на станциях Московского метрополитена.

«Мы стремимся предоставить максимально качественный и удобный сервис для электронной коммерции. В конце ноября прошлого года мы запустили безналичную оплату наложенных платежей при покупке товаров в интернет-магазинах. Как следующий шаг в развитии этой услуги проводим акцию со сниженной ставкой за перевод денежных средств от покупателя. Теперь мы можем предложить своим корпоративным клиентам не только быструю доставку в любой регион России, но и удобную дешевую систему расчетов», - прокомментировала советник генерального директора по финансовым технологиям и продуктам Алена Бочарова.

Владимир Бахур

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