«Билайн» и «Сравни.ру» запустили электронное ОСАГО

Оформить ОСАГО теперь возможно онлайн в приложении «Мой Билайн», а также на сайте «Билайна». Сервис рассчитает стоимость страховки в 18 компаниях, чтобы выбрать лучшие условия и сэкономить на покупке в среднем 3 тыс. руб. за счет разницы базовых тарифов в страховых компаниях. Весь процесс, включая расчет, сравнение цен и получение готового полиса, занимает не больше 10 минут и проходит полностью онлайн, утверждают в «Билайне».

Больше не нужно предоставлять бумажные документы и приходить в офис — достаточно заполнить анкету и оплатить полис, после чего он будет направлен на электронную почту клиента. Сервис учитывает все скидки за безаварийную езду при подборе предложений.

Оплата полиса будет происходить напрямую в выбранную клиентом страховую компанию, а данные о полисе еще до его получения будут внесены в базу Российского союза автостраховщиков (РСА).

Татьяна Ахмина, директор департамента по платежным сервисам и страхованию «Вымпелкома», сказала: «Мы стараемся заботиться о всех аспектах жизни наших клиентов и предоставлять широкий спектр страховых услуг, которые теперь пополнились и страхованием автомобилей. Запуск продукта стал возможен благодаря надежному сервису по подбору предложений и оформлению электронных ОСАГО «Сравни.ру».

Александр Крайник, директор по развитию страхового бизнеса «Сравни.ру», отметил: «Мы рады, что «Билайн» выбрал нас своим партнером в этом проекте и уверены, что клиенты оценят новый сервис. Ежегодные муки выбора лучшего предложения при продлении ОСАГО будут решаться для клиентов «Билайна» за 10 минут. Мы стремимся помочь людям сэкономить время и деньги при использовании финансовых продуктов, а такие проекты позволяют доставить классный сервис до еще большего числа пользователей. Теперь клиенты «Билайна» могут не только купить «новый полис ОСАГО», но и продлить свой текущий, вся история страхования и накопленные скидки будут сохранены и учтены».