«Дзен» обновил процессы модерации контента на платформе

Блог-платформа «Яндекс.дзен» планирует более эффективно бороться с публикациями и каналами, которые портят пользовательский опыт и эксплуатируют сервис для заработка. Благодаря новому подходу владельцы каналов с большим количеством нарушений больше не смогут создавать контент в «Дзене». Остальные блогеры смогут узнать о всех ограничениях прямо у себя в кабинете – так те, кто нарушает правила случайно, смогут в будущем избежать ошибок.

В июле 2021 г. «Яндекс.дзен» заблокировал и лишил монетизации более 26 тыс. каналов, среди них – группы каналов с низкокачественным контентом, на который жаловались пользователи. Уникальные статьи и видео от блогеров, которые развивают свои каналы в «Дзене», в результате получат больше охвата и будут справедливо монетизироваться. В целом по просьбам пользователей и из-за нарушений требований к материалам с января по июль 2021 г. «Яндекс.дзен» заблокировал или ограничил более 1 млн публикаций (около 1% от общего количества на платформе). К таким нарушениям относятся спам, кликбейт, краденый или шок-контент, ложная информация, оскорбления и другие.

«Как и любая другая блог-платформа, «Яндекс.дзен» сталкивается с повторными нарушениями: некоторые люди даже после удаления каналов продолжают манипулировать правилами - создают новые каналы или перекупают их, а также публикуют ворованный контент или материалы низкого качества, – сказал Александр Соболь, директор платформы «Яндекс.дзен». – Наш новый подход поможет перераспределить показы в ленте в пользу блогеров, которые делятся в «Дзене» своими увлечениями и при этом соблюдают правила, и дать им возможность больше зарабатывать на своем творчестве. В наших планах – улучшать точность вердиктов и расширять набор инструментов, которые мы используем для того, чтобы людям было приятно проводить свое время в Дзене».

Сейчас в «Дзене» более 45 тыс. активных блогеров, которые каждый день выкладывают почти 150 тыс. статей, видео и фотогалерей. Некоторые блогеры могут нарушить правило «Дзена» случайно. Чтобы сделать требования к контенту более прозрачными и дать возможность избегать повторных нарушений, теперь все блогеры могут увидеть, за что был ограничен тот или иной материал, прямо у себя в кабинете. Раньше такая возможность была только у блогеров из программы «Нирвана» и некоторых авторов из тестовой группы. Любое ограничение можно оспорить, обратившись в поддержку «Дзена».

Если серьезные нарушения будут повторяться, «Дзен» будет систематически выявлять такие каналы. Новая технология позволяет собирать «профили нарушителей» – набор характеристик, который помогает выявить среди блогеров «Дзена» тех, кто манипулирует требованиями платформы к контенту. В этом блог-платформе поможет, в том числе идентификация блогеров «Дзена» по паспорту, внедренная в феврале 2021 г. Блог-платформа также продолжит улучшать автоматическую модерацию видео, чтобы отличать уникальные материалы от дублированных.