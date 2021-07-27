В России запущен онлайн-сервис «Готов к цифре»

В рамках национальной программы «Цифровая экономика» Минцифры России и консорциум по развитию цифровой грамотности запускают образовательный ресурс готовкцифре.рф. Новый портал является агрегатором сервисов по тестированию уровня цифровой грамотности, обучению безопасной и эффективной работе с цифровыми технологиями.

В создании ресурса приняли участие 18 компаний, которые в марте этого года объединились в консорциум по развитию цифровой грамотности и компетенций цифровой экономики: «Университет 2035», НАФИ, РЖД, РОЦИТ, «Сбер», НИУ ВШЭ, «Мегафон», «Ростелеком», Университет Минстроя, «ЭР-Телеком холдинг», «Актион-МЦФЭР», «Электронное образование Республики Башкортостан», Ассоциация по сертификации, «Ит Хаб», АНО КСА, учебный центр «Специалист», «Школа ИКРА» и «Севергрупп ТТ». Компании предложили собственные проекты, которые помогут пользователям повысить уровень цифровой грамотности.

Сервис предоставляет пользователям структурированную информацию в различных форматах — лекции, инструменты самооценки компетенций, просветительские и информационные материалы. Актуальность материалов подтверждена компаниями-участниками консорциума и представителями экспертных групп федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».

«Сервис готовкцифре.рф позволит жителям страны оценить уровень своей цифровой грамотности, узнать о возможностях онлайн-среды и сформировать необходимые в повседневной жизни ИТ-навыки. Независимо от уровня компетенций, всем посетителям будет полезно изучить материалы о цифровом этикете и цифровой гигиене, которые играют важную роль в современных коммуникациях», — сказала директор Департамента координации программ и проектов Минцифры России Татьяна Трубникова.

На ресурсе уже собраны более 200 материалов по таким темам, как управление информацией и данными, коммуникации в «цифре», безопасность и защита данных, создание цифрового контента, решение проблем в цифровой среде, саморазвитие в условиях неопределённости, креативное и критическое мышление.

Компании будут совместно развивать проект и наполнять его образовательными решениями вместе с партнерами – «Яндексом», Mail.ru Group, «Почтой России» и «Газпромнефтью».

Центр компетенций по кадрам для цифровой экономики «Университета 2035» продолжает прием компаний в консорциум. Чтобы присоединиться, необходимо оставить заявку на сайте консорциума.