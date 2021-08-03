Образовательный стартап Novakid привлек $35 млн от инвесторов Coursera, TikTok и Spotify

Novakid, платформа онлайн-обучения английскому языку детей в возрасте 4–12 лет, привлекла в рамках раунда B инвестиции объемом $35 млн. Ведущими инвесторами раунда выступили крупные венчурные фонды Owl Ventures и Goodwater Capital. К ним присоединились инвесторы предыдущих раундов — фонды LETA Capital, PortfoLion, TMT Investments, Xploration Capital и LearnStart.

Полученные средства Novakid планирует использовать для выхода на новые рынки в странах Азии и укрепления позиций на существующих — в Европе, странах Ближнего Востока и Северной Африки. Еще одно направление развития — разработка оригинального образовательного контента и совершенствование технологий геймификации, обеспечивающих рост лояльности и удовлетворенности клиентов. Кроме того, компания намерена расширять сотрудничество с лингвистическими лабораториями в Европе и США, чтобы сделать обучение максимально персонализированным.

«Мы инвестируем в многообещающий и быстрорастущий бизнес, в основе которого лежит стремление обеспечивать безбарьерное общение и доступ к мировой базе знаний подрастающему поколению. Novakid дает возможность эффективно и по демократичным ценам изучать английский там, где он не является основным языком», — сказал Эрик Ким, соучредитель и управляющий партнер Goodwater Capital, венчурной фирмы, поддерживающей бизнесы в секторе потребительских технологий.

В 2021 г. рост активной клиентской базы Novakid составил 700%. В июне 2021 г. количество проведенных уроков превысило отметку 2,2 млн, а число ежемесячно бронируемых занятий достигло 410 тыс. По состоянию на текущий момент 80% клиентской базы компании приходится на Европу, 15% — на страны Ближнего Востока и Северной Африки, 5% — на Азиатско-Тихоокеанский регион. Согласно исследованию J’son & Partners Consulting, в июне 2021 г. компания возглавила рейтинг онлайн-школ английского языка для детей в Европе. Также Novakid входит в топ-150 наиболее перспективных Edtech компаний мира авторитетного рейтинга GSV Edtech 150.

«Novakid изобретает увлекательные и эффективные практики обучения детей английскому языку. Мы впечатлены страстью команды к демократизации образования и способностью проникать на все новые рынки в Европе и за ее пределами. Искренне рады поддержать технологические ноу-хау команды и выход в новые регионы, что сделает изучение языка еще более доступным для детей во всем мире», — сказала Джуди Парк, директор Owl Ventures, крупнейшего в мире венчурного фонда, специализирующегося на поддержке образовательных стартапов.

В 2021 г. объем мирового рынка онлайн-обучения английскому как второму языку (ESL) оценивается в $10 млрд, а его сегмент для детей — в $3 млрд. По прогнозам к 2030 г. эти рынки вырастут до $38 млрд и $25 млрд соответственно. Эксперты объясняют растущую популярность онлайн-обучения английскому языку глобализацией, прогрессирующим спросом на многоязычных сотрудников со стороны крупных международных компаний, а также технологическим развитием, которое повышает эффективность и доступность обучения.