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Водители смогут использовать «Яндекс.карты» и «Навигатор» в Apple CarPlay и Android Auto

«Яндекс.карты» и «Навигатор» добавили поддержку Apple CarPlay и Android Auto. Теперь водители могут строить маршруты и искать места прямо на экранах своих автомобилей. Это доступно с подпиской «Яндекс плюс», которая также даёт возможность слушать в дороге тысячи музыкальных альбомов и получать кешбэк в «Яндекс.заправках». Три месяца «Плюса» будут бесплатными, если оформить его в мобильном приложении «Яндекс.карт» или «Навигатора».

В Apple Carplay и Android Auto для автомобилистов доступны основные функции «Карт» и «Навигатора». То есть можно находить адреса и организации, выбирать оптимальные маршруты с учётом пробок. А ещё получать подсказки по пути, причём предупреждения про скоростные ограничения и камеры работают даже без построенного маршрута. Кроме того, есть быстрый доступ к местам в закладках, на карте отображаются пробки и дорожные события.

Встроенные в приложения сервисы — «Заправки», «Алиса» и «Музыка» — не будут доступны с экрана автомобиля из-за правил платформ CarPlay и Android Auto. Но разработчики «Яндекса» добавили кнопку «Продолжить в телефоне». По клику на неё водитель сможет мгновенно переключиться с экрана автомобиля на телефон и, например, бесконтактно оплатить заправку. После этого можно снова переключиться на бортовой компьютер и продолжать ехать по ранее построенному маршруту.

«Добавление «Карт» и «Навигатора» в Apple CarPlay и Android Auto — важный для нас этап. Мы старались максимально сохранить то, за что пользователи любят нашу навигацию: дизайн, точные предупреждения о камерах и пробках, удобные маршруты. Также мы хотим, чтобы пользователи оценили преимущества всей экосистемы «Яндекса». С «Плюсом» у водителя будет и навигация на экране автомобиля, и возможность слушать музыку без рекламы, а ещё кешбэк в «Яндекс.заправках», — сказал Олег Левчук, руководитель «Яндекс.карт» и «Навигатора».

«Яндекс.карты» помогают ориентироваться в городе и отвечают на повседневные вопросы пешеходов и водителей. Последним они прокладывают маршруты с учётом пробок и дают подсказки во время движения, предупреждают их о камерах, авариях и ремонтных работах. Всё это доступно во вкладке «Навигатор», которая появилась в конце 2020 г. Также «Навигатор» работает и как отдельное приложение.

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