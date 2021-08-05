.HOUSE, .BUILDERS и .VILLAS: топ-10 доменов для индустрии строительства и недвижимости

Крупнейший российский хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU представляет рейтинг специализированных доменов для сферы строительства и недвижимости накануне Дня строителя. Профессиональный праздник отмечается 8 августа.

Сегодня существует целый ряд новых доменных зон, которые прямо или косвенно относятся к строительству и недвижимости. В REG.RU изучили востребованность доменов в этих отраслях и отобрали десять наиболее популярных.

Первое место и 26000 адресов у домена .HOUSE («дом‎»‎). Популярность во многом связана с универсальностью: зона подойдет для большинства девелоперов, которые занимаются жилой недвижимостью. Также слово "‎house" в домене будет знакомо большинству потенциальных клиентов.

На второй и третьей строчке .REALTY и .REALESTATE («недвижимость‎»). Домены можно широко трактовать, поэтому их выбирают многие компании, стартапы из отраслей строительства и недвижимости.

Далее в рейтинге представлены домены, которые отражают как сферу строительства и недвижимости в целом — .CONSTRUCTION («строительство‎»), .ESTATE («поместье‎», «усадьба»), .BUILD («строить», «строительство»), так и типы недвижимости — .HOMES («дома»), .APARTMENTS («апартаменты») и .VILLAS («виллы»).

В рейтинг вошли только доменные имена на английском языке, но среди популярных в тематике недвижимости в мире есть также домены на других языках. В зоне .CASA («дом» на испанском) 58500 адресов, а в .HAUS («дом» на немецком) — 7750.

Представители рынков строительства и недвижимости могут использовать для своих проектов и домены с широким значением и смыслами, например — .CONTRACTORS («подрядчики»), .AGENCY («агентство»), .COMPANY («компания») и другие.

Зарегистрировать имя в понравившейся доменной зоне можно на сайте REG.RU: https://www.reg.ru/domain/new/.

«Рынок строительства и недвижимости, несмотря на свою традиционность, остаётся одним из наиболее динамично развивающихся и конкурентных. Отчасти поэтому для него создано много разных доменов. Большинство девелоперов, риэлторов и смежных специалистов смогут легко подобрать доменную зону для своих проектов. К тому же, в этих специализированных зонах, как правило, больше свободных вариантов, чем, например, в .RU или .COM, — комментирует Антон Бобков, менеджер по продукту хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU.

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имён №1 в России (по данным StatOnline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещённых сайтов в .RU и .РФ). Компания работает с 2006 года и в мае 2021 года отметила своё 15-летие. Сегодня обслуживает более 3300000 доменов и предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, SSL, почты, VPS, аренды физических серверов. В 2012 году REG.RU стал аккредитованным ICANN регистратором. Офисы REG.RU расположены в 30 городах России и СНГ. Официальные аккаунты REG.RU в соцсетях: instagram.com/regru, vk.com/regru, facebook.com/REG.RU, https://t.me/regru, https://twitter.com/regru, youtube.com/user/regruvideo.