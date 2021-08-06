«Вконтакте» представила инструмент для малого и среднего бизнеса по поиску сотрудников в соцсети

Соцсеть «Вконтакте» представила инструмент для малого и среднего бизнеса по поиску сотрудников в соцсети. Предприниматели прямо в своих сообществах могут с любого устройства создавать вакансии и находить сотрудников.

Создание вакансии не требует никаких специальных навыков и занимает несколько минут. Все, что для этого нужно, — перейти в панель администратора сообщества на платформе Бизнес «Вконтакте». После нажатия кнопки «Найти сотрудника» необходимо лишь ввести название компании и добавить описание вакансии. Остальная информация подтянется автоматически из профиля. После вакансия будет опубликована в ленте вакансий на сервисе VK Работа и в специальном разделе «Вконтакте».

«Более 2 млн представителей МСБ уже развивают свое дело «Вконтакте» и выступают потенциальными работодателями. Именно поэтому мы вместе с «Вконтакте» разработали еще одно решение для предпринимателей, чтобы им стало проще и быстрее нанимать персонал. В своем сообществе они уже могли создавать сайты, запускать рекламу или публиковать карточки товаров. Теперь мы дали возможность находить сотрудников, не отвлекаясь на сторонние ресурсы», — комментирует Алла Аршевская, управляющий директор сервиса «VK Работа».

При отклике на вакансию соискатель попадет в раздел «Работа». Если у него не было резюме, он сможет создать его, не покидая соцсеть. Если пользователь уже откликался на предложения о работе, ему останется только нажать на кнопку «Откликнуться».

Поиск сотрудников «Вконтакте» доступен и тем предпринимателям, у кого нет своего сообщества. В этом случае они могут перейти в меню соцсети в раздел «Работа», создать вакансию и выбрать дополнительное размещение в тематических сообществах или группах по поиску работы.