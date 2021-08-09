Клиенты ВТБ смогут застраховать свое здоровье в рамках ДМС онлайн

ВТБ запустил программу добровольного медицинского страхования «Спутник здоровья». Приобрести полис, позволяющий вдвое сократить расходы на платную медицину, можно в «ВТБ онлайн».

Страховая программа «Спутник здоровья», реализуемая в партнерстве с СК «Согаз», включает бесплатные круглосуточные телемедицинские консультации с врачами, а также предоставляет 50% скидки на стоимость очных приемов специалистов, исследований и манипуляций в ведущих клиниках страны. При этом базовая цена этих процедур для расчета берется из прайса клиники для страховой компании, что обеспечивает дополнительную выгоду для застрахованного.

Клиент может выбрать врача высокого уровня из обширного перечня специальностей и воспользоваться целым спектром других медицинских услуг. В частности, кроме приема специалистов, скидка распространяется на физиотерапию, восстановительное лечение, лечебные и диагностические манипуляции, различного рода лабораторные и инструментальные исследования, оформление справок. Еще одним преимуществом страховки станет бесплатная организация приема профильного врача – помощь в подборе клиники и записи к специалисту, содействие в организации диагностических обследований.

Приобрести полис ДМС клиент ВТБ может как для себя, так и в качестве подарка близким в возрасте от 1 до 60 лет – в этом случае в течение 14 дней после оплаты страховки нужно активировать полис на третье лицо. Временная франшиза после оплаты полиса также составляет 14 дней. Стоимость программы ДМС – 14,9 тыс. руб. в год, а страховое покрытие – 500 тыс. руб.

«Сегодня забота о своем здоровье является приоритетом не только для старшего поколения, но и для молодых активных людей, которые осознают важность своевременной медицинской диагностики. Многие из них выбирают платное медицинское обслуживание, и мы как социально ориентированный банк заботимся о здоровье наших клиентов и делаем важный шаг в доступности добровольного медицинского страхования для физических лиц – предлагаем простой выгодный продукт, который можно приобрести онлайн в несколько кликов», – сказал Дмитрий Пугашкин, начальник управления «Страхование» ВТБ.