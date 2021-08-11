Цифровой медицинский сервис «Доктор рядом» перешел на ПО собственной разработки

Цифровой медицинский сервис «Доктор рядом», входящий в портфель VEB Ventures, запустил новую ИТ-платформу и мобильное приложение. До конца года компания планирует перевести пользователей сервиса на собственное ПО, разработанное совместно с бывшей ИТ-командой проекта Doc+. В 2020 г. прошла сделка по слиянию двух крупнейших телемедицинских сервисов «Доктор рядом» и Doc+.

Обновленная технологическая платформа «Доктор рядом» откроет доступ пользователям к сервисам дистанционных медицинских консультаций с дежурными врачами, терапевтами и педиатрами в режиме 24/7 и врачами узких специальностей. В новом мобильном приложении будет доступна запись в клиники и партнерские лаборатории для сдачи анализов в рамках чек-ап пакетов, а также магазин продуктов сервиса. Опрос и сбор анамнеза пациента перед консультацией с врачом будет проводиться с помощью чат-бота на основе искусственного интеллекта, также разработанного ИТ-командой «Доктор рядом».

«Для нас, как ИТ-компании, важно обеспечить непрерывно быстрое развитие продукта и его трансформацию для нужд наших пользователей. Сегодня для health-tech-компании обязательно иметь собственную платформу и разработку – это основа бизнеса, единственный возможный путь для создания инноваций, – отметил генеральный директор цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» Денис Швецов. – Переход на новую технологическую платформу позволит не просто обновить интерфейс и возможности нашего мобильного приложения, но и представить рынку новые продукты с применением технологий data science и машинного обучения».

Новый интерфейс запускаемой платформы разработан с учетом пожеланий врачей, поэтому будет также удобен докторам, ведущим онлайн-консультации.

«Сервис «Доктор рядом» – является одним из лидеров рынка телемедицинских услуг, – сказал генеральный директор VEB Ventures Олег Теплов. – Компания динамично развивается и задает высокие стандарты качества, влияющие на уровень доверия и популярность телемедицины в России. Собственные разработки и технологическая база «Доктор рядом» позволят обеспечить доступ клиентов к широкому спектру цифровых продуктов компании, усилить конкурентные преимущества сервиса и масштабировать бизнес на новые регионы».

Для перехода на новую платформу пользователям системы Android необходимо скачать приложение «Доктор Рядом 24/7», в системе iOS приложение обновится автоматически.