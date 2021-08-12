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Спутниковые решения РТКОММ обеспечили безопасность детских учреждений в Забайкалье

РТКОММ подключил для обеспечения дополнительных мер безопасности станции скоростного спутникового интернета детским учреждениям в труднодоступных районах Забайкалья.

Услуги предоставлены лагерю «Березка» Акшинского района и Дульдургинскому детскому дому творчества. Скоростной спутниковый интернет РТКОММ позволяет администрации учреждений держать постоянную связь с экстренными службами региона.

«Технологические возможности РТКОММ применимы для разнообразных по уровню сложности задач на любых труднодоступных и удаленных территориях России там, где отсутствует классическая проводная связь. В том числе благодаря нашей компании детские образовательные и рекреационные учреждения в Забайкалье с помощью спутникового интернета получили дополнительные возможности для обеспечения безопасности отдыхающих», — отметил коммерческий директор РТКОММ Михаил Муттерперл.

«Благодаря спутниковым решениям РТКОММ у нас появилась возможность организации бесперебойной связи со всеми экстренными службами Забайкалья, объединенными в единую дежурно-диспетчерскую систему 112. Безусловно, эта мера поможет усилить меры безопасности, необходимые для благополучного отдыха детей и спокойствия их родителей. Мы выбрали РТКОММ как надежного поставщика услуг спутниковой связи и удовлетворены скоростью и уровнем предоставляемого сервиса в суровых условиях горно-таежной местности Забайкальского края», — сказал председатель комитета образования Акшинского района Забайкальского края Александр Морозов.

На территории Забайкалья услуги подключения скоростного спутникового интернета осуществляет официальный дилер РТКОММ — компания «С-Телеком» (Чита).

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