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«Яндекс.Драйв» начнет поощрять хороших водителей

«Яндекс» сообщил о том, что после запуска в июне «Профиля вождения» в «Драйве» пользователи стали аккуратнее водить автомобили — количество резких ускорений уменьшилось на 30%, торможений — на 16%, а на 21% сократились случаи превышения скорости. Теперь, если регулярно водить аккуратно и безопасно, «Драйв» будет поощрять пользователей и возвращать 15% баллами «Яндекс Плюса» за каждую поездку. Баллы можно потратить на подписку и поездки в Драйве и Такси, заказы в Лавке и Еде, оплату бензина в Заправках, покупки на Маркете или билеты в театр и кино на Афише.

По результатам введения новой модели анализа вождения статус «хороший» водитель получили 90% пользователей — учитывался период с 6 июня по 1 августа. Алгоритм анализировал последние 200км поездок (или столько, сколько водитель успел проехать) и несколько ключевых факторов: резкость вождения (резкие торможение и старт, игру «в шашечки», крутые входы в повороты) и превышения скорости.

Если же водитель ездит неаккуратно, «Драйв» сначала предупредит его об этом в приложении, покажет, где были нарушения, и посоветует, как водить безопаснее. Для тех, кто не реагирует на предупреждения, стоимость аренды машин Драйва может стать выше из-за более высокого риска ДТП и, соответственно, более дорогой страховки. Как только вождение становится аккуратным и безопасным, цены возвращаются на прежний уровень. Если же манера вождения не изменится, то Драйв заблокирует доступ к сервису — сначала временно, а потом навсегда. Всего за время работы новой модели вождения были заблокированы менее 1% пользователей.

Владимир Бахур

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