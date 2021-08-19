Accenture усилила направление электронной коммерции для индустрии моды

Accenture приобрела Openmind — расположенное в Италии агентство с сильными компетенциями в области облачных платформ, которое помогает бизнесу повышать эффективность на быстрорастущем рынке коммерции. Openmind реализует многопрофильный консалтинговый подход в областях коммерции, контента, стратегии, дизайна опыта и технологий. Приобретение расширит возможности Accenture Interactive и повысит качество работы клиентов в нескольких индустриях — в первую очередь, на рынках моды и предметов роскоши. Это первое приобретение Accenture Interactive в Италии.

Пандемия подстегнула итальянскую индустрию моды оперативно перейти к электронной коммерции и онлайн-продажам. Теперь сектор ожидает увидеть двузначный рост в следующие три года. Это потребует нового цифрового опыта, основанного на данных и ориентированного на человека, с применением подключенных платформ и облачных технологий.

Openmind в составе Accenture Interactive предложит клиентам стратегию и помощь в реализации персонализированной коммерции на различных платформах, включая Adobe, Salesforce и SAP, а также поможет удовлетворить амбиции клиентов по выходу на международные рынки через глобальную сеть Accenture.

«Мы рады приветствовать команду Openmind, которая повысит эффективность коммерческих активностей наших клиентов во всем мире. Пандемия в значительной степени ускорила переход к онлайн-покупкам и открыла для брендов целый мир возможностей по преобразованию продаж. Богатый опыт команды Openmind гарантирует, что у наших клиентов будут инструменты, необходимые для создания безупречного опыта», — отметил Массимо Мориелли, президент Accenture Interactive в Европе.

Компания Openmind, основанная в 2004 г. в итальянском Монце, работает с ведущими мировыми брендами роскоши и моды, и недавно была включена в список «FT 1000: самые быстрорастущие компании Европы» издания Financial Times. Приблизительно 110 сотрудников Openmind присоединятся к Accenture Interactive в Италии.

«Компании индустрии моды работают с самой требовательной аудиторией, которая изначально особенно чувствительна к персонализации предложений. Способы коммуникации с клиентами меняются, в то же время многие компании не успевают подстроиться и теряют клиентов, привыкших к высокому уровню сервиса. К счастью, развитие технологических платформ способно быстро закрыть этот разрыв. Мы рады, что компетенции нового партнера в Европе усилят глобальную экспертизу Accenture в этой отрасли», — отметил Дмитрий Хохлов, управляющий директор Accenture Interactive в России.