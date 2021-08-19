Orange Business Services подключил умные кофемашины De Jong Duke к интернету вещей

Международный сервис-провайдер Orange Business Services обеспечил глобальное подключение кофемашин De Jong Duke к интернету вещей. В проекте использовалось решение Orange IoT Managed Global Connectivity на базе IoT Accelerator от Ericsson.

De Jong Duke, семейная компания со штаб-квартирой в Нидерландах, работает по всему миру. Для бесперебойной сотовой связи своей платформы Connectme, к которой подключены умные кофемашины, компания выбрала Orange Business Services. IoT-решение Connectme позволяет клиентам удаленно управлять кофемашинами в офисах и кафе.

De Jong Duke искала единого провайдера в Европе и Северной Америке, чтобы обеспечить надежную сотовую связь для кофемашин, подключенных к Connectme. Также было необходимо упростить управление SIM-картами, привязанными к устройствам, на базе централизованной IoT-платформы.

Connectme предоставляет подробную информацию о кофемашинах в режиме реального времени, включая потребление кофе, циклы очистки и требования к профилактическому обслуживанию.

Платформа также обеспечивает двустороннюю связь с кофемашиной, используя ее в качестве интерактивной коммуникационной платформы. Это позволяет удаленно запускать обновления программного обеспечения, изменять рецепты, а также использовать устройство для анонсирования предстоящего мероприятия, показа акции на обед или запуска рекламы на видеоэкран кофемашины. Легко настраиваемая удаленно с компьютера или планшета платформа Connectme также предоставляет возможность заказывать напитки с мобильного телефона через бесконтактное приложение.

Решение Orange IoT Managed Global Connectivity на базе IoT Accelerator от Ericsson обеспечивает De Jong Duke безопасное и надежное подключение к IoT, позволяя эффективно собирать данные для мониторинга умных кофемашин.

Между кофемашинами, оснащенными SIM-картами Orange IoT, обеспечивается сквозное соединение. Это позволяет De Jong Duke управлять устройствами, подключенными к интернету вещей, на региональной и глобальной основе с помощью единой и простой в использовании платформы, которая базируется на Ericsson IoT Accelerator. Также она поддерживается сетью Orange и соответствующими соглашениями о роуминге. Orange и Ericsson активно сотрудничают для улучшения опыта работы клиентов с интернетом вещей по всему миру, предлагая действительно глобальную платформу.

«Мы довольны нашим партнерством с Orange Business Services. Они предоставили кастомизированное решение, идеально соответствующее нашим потребностям. Это партнерство дает нам преимущества простого управления и логистики, а также улучшенной связи на объектах наших клиентов для «умного» опыта работы с кофе», — сказала менеджер по связям по продуктам De Jong Duke Моник Кляйн (Monique Klein).