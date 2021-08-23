Более 60 тысяч просмотров набрали познавательные маршруты онлайн-гида «Узнай Москву» за лето

С начала лета 2021 г. раздел «Маршруты» на портале и в мобильном приложении «Узнай Москву» просмотрели более 60 тыс. раз. Пользователи онлайн-гида гуляли по Чистым прудам, Мясницкой улице и саду «Эрмитаж», катались на велосипеде от Пречистенки до Арбата, а также изучали московский модерн.

«Всего в онлайн-гиде “Узнай Москву” доступно уже больше 160 различных маршрутов, в том числе авторских. Они помогают жителям лучше узнать свой город, познакомиться с историей знаковых зданий, интересными фактами о столичных улицах и даже целых районах», — отметила заммэра Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

С начала июня на сайте появилось несколько тематических прогулок. Среди них маршруты по Останкинскому району и Люблину, маршрут «Куда Гиляровский Станиславского водил: пять главных зданий Басманного района» и аудиогид «Достоевский в Москве: детство на Божедомке».

В тройке наиболее популярных летних маршрутов на сайте — прогулка по центру города «Покажи Москву», авторский маршрут по Москве детства с Филиппом Смирновым, опубликованный в июле, и аудиогид по саду «Эрмитаж».

«Покажи Москву» — один из самых популярных маршрутов на портале для тех, кто первый раз в столице, или тех, кто хочет взглянуть на Москву с новой стороны. Кроме главных достопримечательностей, таких как Кремль или храм Христа Спасителя, прогулка включает в себя несколько мест, которые смогут удивить даже некоторых коренных жителей, например Саввинское подворье или палаты Хованских. Маршрут от Большой Лубянки до Красной площади займет чуть больше часа.

Во время прогулки по авторскому маршруту телерадиоведущего и краеведа Филиппа Смирнова можно узнать, где в Москве продавали самый вкусный кофе, какой магазин на Мясницкой улице построил архитектор Федор Шехтель и почему Чистые пруды получили такое название. В качестве дополнения — видеоэкскурсия, где Филипп Смирнов рассказывает пользователям о различных локациях столицы: от известных достопримечательностей до неприметных переходов и дворов, с которыми связано немало удивительных историй. Гид покажет интересные здания и памятники, расскажет, как менялась Москва — от царских времен до современности.

Сад «Эрмитаж» — памятник садово-паркового искусства, расположенный в центре города, на Каретном Ряду. Он был основан в 1894 г. известным московским театральным предпринимателем и меценатом Яковом Щукиным. Именно здесь состоялся первый публичный московский кинопоказ братьев Люмьер. Благодаря аудиогиду желающие могут познакомиться с историей сада и объектами, расположенными на его территории.

Выбор пользователей мобильного приложения «Узнай Москву» отличается от того, который москвичи делали на сайте. Так, в тройку самых популярных попали прогулки в пределах Садового кольца: пешеходная по древнерусским палатам, велосипедная «Мир Пречистенки и Арбата» и архитектурная «Московский модерн». Проходить их офлайн гораздо удобнее: описание каждого объекта сопровождается аудиогидом.

Необычный маршрут по исторической Москве понравится желающим увидеть сохранившиеся каменные палаты XVII–XVIII веков. Прогулка начинается от угла Большой Никитской улицы и Брюсова переулка и ведет к Большой Лубянке. По пути можно увидеть палаты Араслановых, Яньковых и Троекуровых. А благодаря гиду — узнать много нового и о малозаметных зданиях, например о палатах Хованских или подворье Макарьевского Желтоводского монастыря.

Пречистенка, Арбат и переулки между ними еще с конца XVII века образовали один из самых аристократических районов Москвы. В конце XIX века здесь обосновывается буржуазия, богатое купечество — Морозовы, Якунчиковы, Берг, Второв, Пороховщиков. Новые владельцы формируют нынешний облик района: ампирные особнячки перестраиваются в стиле эклектики, а в переулках появляются настоящие шедевры стиля модерн. Буржуазия XX века активно занимается и меценатством: открывает школы, больницы, галереи. На Пречистенке и Арбате появляется все больше центров притяжения для интеллигенции. Складывается тот самый «мир Пречистенки и Арбата», упомянутый Борисом Пастернаком. Разным сторонам жизни московских буржуа и посвящена эта велосипедная прогулка.

Во время прогулки «Московский модерн» пользователи узнают больше о модерне, возникшем на рубеже XIX–XX веков. Отличительная черта этого стиля — отказ от прямых линий и углов в пользу естественного плавного движения изогнутых природных линий. Архитекторы модерна смело шли на применение асимметричных решений в группировке объемов и расположении оконных и дверных проемов. Формы окон, дверей, лестниц становились разнообразными чуть ли не до бесконечности, а декоративное убранство фасадов и интерьеров достигло невероятной изощренности. В маршрут вошли самые яркие образцы этого стиля в Москве — от сдержанного северного модерна до буйного южного сецессиона.