Москва и Нижний Новгород представили туристический спецпроект на Russpass

В честь 800-летия Нижнего Новгорода на базе туристического сервиса Russpass появилась страница москванижний800.рф. Там путешественники могут найти интересные маршруты, событийный календарь, специальные предложения от отелей, информацию о ресторанах. Как отметила заммэра столицы Наталья Сергунина, главная задача совместного проекта Москвы и Нижнего Новгорода — помочь гостям обоих городов спланировать свою поездку, сделать ее увлекательной и запоминающейся.

«Уже сейчас в межрегиональном событийном календаре представлено 30 мероприятий, которые пройдут с августа по ноябрь. Это спектакли, концерты, выставки, кинопоказы, гастрономические события. Список рекомендаций для туристов насчитывает больше 70 достопримечательностей и маршрутов по Москве и Нижнему Новгороду. Сюда включили прогулки с виртуальным гидом по столичным паркам, посещение ВДНХ, современных интерактивных музеев. Подборка постепенно будет пополняться», — сказала Наталья Сергунина.

В числе мероприятий, которые можно посетить во время путешествия в один из городов, — гала-шоу к юбилею Нижнего Новгорода в акватории Оки и Волги, чемпионат мира по скейтбордингу, показы спектаклей-лауреатов премии «Золотая Маска», выставка в Москве нижегородского уличного искусства, музыкальный проект «Джазовые сезоны», уникальная экспозиция произведений венецианской живописи в музее-заповеднике «Царицыно» представлена (она организована совместными усилиями московских и нижегородских музеев).

Среди предложенных маршрутов по Москве — прогулки по Северному речному вокзалу и «Зарядью» с возможностью сделать видовые фотографии, осмотр креативных центров столицы. Для семей с детьми идеальным вариантом станет познавательно-развлекательный маршрут по Москве «Приключения в большом городе». А для тех, кто спешит, — короткий, но яркий маршрут «Успеть до полуночи».

Для гостей Нижнего Новгорода подготовлена подборка лучших смотровых площадок. Прогулку по воде подразумевают маршруты «Речной вокзал» и «Нижне-Волжская набережная». Ценителям русской литературы подойдет маршрут «Наследие великого поэта» с поездкой в село Большое Болдино — старинную вотчину Пушкиных. Среди других рекомендаций — осмотр исторического центра города, посещение Кремля, основных достопримечательностей и усадеб Нижегородской области.

«У Москвы и Нижнего Новгорода очень богатая история. Мы продолжаем развивать наши партнерские отношения в сфере туризма. Этим летом в Нижнем Новгороде работает наш совместный туристический центр MoscowInfocafe. Также мы активно взаимодействуем по развитию цифрового сервиса Russpass. Гид-лендинг станет надежным помощником в путешествиях по нашим регионам. Удобные маршруты, праздничные мероприятия в рамках 800-летия, самые интересные достопримечательности — я уверен, что наши гости из Москвы по-настоящему влюбятся в Нижний Новгород и вернутся еще не раз», — сказал директор Департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

И в Москве, и в Нижнем Новгороде гостей ждут театрализованные и стрит-арт-экскурсии. Специальные предложения разработали 38 отелей и ресторанов двух городов.