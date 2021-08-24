«Яндекс.лавка» запустила в Париже сервис быстрой доставки продуктов

«Яндекс» запустил в Париже быструю доставку продуктов с локальных мини-складов по модели «Яндекс.Лавки». Сервис будет работать под международным брендом Yango Deli. Париж — первый европейский город, в котором появилась эта доставка. Но не первый за пределами России: в ноябре 2020 г. «Яндекс» запустил Yango Deli в Тель-Авиве.

Заказать продукты на сервисе можно в десяти городских округах: 2, 3, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 19, — а ещё в коммунах Булонь-Бийанкур, Исси-ле-Мулино и Монруж. Зона доставки полностью покрывает некоторые округа и коммуны, другие — частично, а в целом новая возможность стала доступна примерно миллиону парижан. Yango Deli доставляет заказы в течение 15 минут — их развозят курьеры на электровелосипедах и электросамокатах.

В ассортименте сервиса — около 3 тыс. повседневных товаров. Среди них — свежие овощи и фрукты, мясо, рыба, хлеб, яйца, молоко, вода, выпечка, алкоголь, товары для личной гигиены, для детей, для домашних животных и многое другое. В Yango Deli можно заказать товары как от мировых производителей, так и от местных — например, продукты питания и бакалею от поставщиков из региона Иль-де-Франс, свежую выпечку из парижских пекарен. Пользователи могут также заказать горячий кофе — это уникальное предложение на парижском рынке онлайн-доставки продуктов.

Быстро доставлять заказы Yango Deli помогают собственные технологии «Яндекса»: программные алгоритмы оптимизируют для сборщика маршрут по складу, чтобы он собирал заказы за считанные минуты, и выбирают курьеров, которые не заняты, находятся ближе всего к складу и смогут доставить покупки по конкретным адресам как можно быстрее. Искусственный интеллект помогает оптимизировать ассортимент каждого локального склада сервиса с учётом покупательского спроса и сам заказывает оптимальное количество товаров у поставщиков, чтобы потом было как можно меньше списаний непроданных товаров. Как и «Лавка» в России, Yango Deli тоже использует в Париже карты и маршрутизацию «Яндекса».

Сделать заказ можно в отдельном приложении Yango Deli для iOS или Android. Оно доступно на французском и английском языках. Минимальной суммы заказа в приложении нет, и действует скидка 30% на первую покупку. Заказ можно оплатить банковской картой, привязанной к приложению Yango Deli.

Доставка всегда начинает работать с 8 утра, а вот заканчивает в зависимости от дня недели. В понедельник она работает до полуночи, с пятницы по субботу — до 2 ночи, в воскресенье — до 10 вечера.

По данным за II квартал 2021, годовой оборот «Яндекс.лавки» (GMV run-rate) превысил 25 млрд руб. Это в 2,3 раза больше, чем годом раньше — когда спрос на доставку продуктов был особенно высоким из-за карантинных ограничений. «Яндекс» сфокусирован на развитии направления e-grocery в России и ожидает, что в этом году общий объём продаж в сегменте электронной коммерции (включая маркетплейс «Яндекс.маркета», сервис доставки продуктов «Яндекс.лавка», а также товары повседневного спроса, заказанные из магазинов-партнёров через сервис «Яндекс.еда») увеличится в три раза по сравнению с 2020 г. В 2021 г. и компания планирует инвестировать в это направление $650 млн.